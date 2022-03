A zeneipar sötét titkairól rántja le a leplet Dolly Parton

Dolly Parton kétségkívül a country zenei műfaj egyik legismertebb alakja, gyakran emlegetik egyébként a country királynőjeként is. Eddigi pályafutása során már megélte mindazt, amiről egy zenész csak álmodni tud, tapasztalatait pedig most egy könyvbe is átemelte. Az énekesnő a bestselleríró James Pattersonnal karöltve ugyanis megalkotta a Run, Rose, Run, azaz Fuss, Rose, fuss című könyvet, ami, mint kiderült, részben önéletrajzi ihletésű, és egy intő jel a zeneipar számára.

A zeneipar sok árnyoldalát bemutatja. Az emberek, akik ebben léteztek, pontosan tudják, miről beszélek, mert átélték

– magyarázta egy interjúban a 76 éves Parton a CBS reggeli műsorában.

A thriller – ami március 7-én jelent meg – a fiatal nashville-i countryénekesnőről, Rose-ról szól, aki rájön, hogy a hírnév és a vagyon nem minden, pontosabban nem ez az, amire vágyott. Sőt egy olyan titkot is feltár, ami akár a karrierjét is romba döntheti.

A kötettel kapcsolatban a zenészt egy interjú alkalmával megkérdezték arról is, sokat tapasztalt-e meg a könyvben leírtakból, amire elég egyértelmű választ adott:

Persze. Mindent megtapasztaltam. Vannak olyan menedzserek, akik lecsapnak rád, megpróbálják ellopni a dalaidat, átvernek, bármit megtesznek. Már mindenen keresztülmentem.

Parton ugyanakkor arról is beszámolt, szívesen szerepelne a kötet filmes adaptációjában. A könyv ötletével egyébként még James Patterson kereste meg a zenészt 2019-ben, aki ráharapott a sztorira, így 2022-re el is készült.

Remélem, hogy eljátszhatom majd ezt a karaktert, ha a könyvből film is készül, ami, reméljük, egyszer megvalósul

– tette hozzá.

A könyvírás a B terv?

Sok híresség esetében tapasztalhattuk már azt, hogy a hírnévvel járó minden pozitív dolgot igyekeznek kihasználni. Gondolok itt arra például, hogy Paris Hilton, miután egy realityműsornak köszönhetően futott fel, egyből saját márkát hozott létre, parfümöt dobott piacra, főzőműsort készített – ami nézhetetlen is lett. Addig akarta ütni a vasat, amíg meleg, és a lehető legtöbb bőrt lehúzni az ismertségéről. Már az sem lepett volna meg senkit, ha WC-illatosítóhoz vagy lábtörlőhöz adta volna a nevét. Valamiért a könyvírás is egy olyan B opció lett, amivel egy-egy elfeledett híresség újra vissza tud kerülni a köztudatba.

Legutóbb a Jóbarátok egykori sztárja, Matthew Perry jelentette be, hogy az ősszel olyan könyvet jelentet meg, amiben beszámol arról, min ment keresztül az elmúlt időszakban. Sokan ugyanis aggódtak, hogy újra problémái lehetnek az alkohollal. A színész az utóbbi időben nem is bővelkedett szerepekben, ellentétben a sorozat egyéb szereplőivel, például Jennifer Anistonnal, aki azóta is a legkeresettebb színésznők közé sorolható. Így egyáltalán nem meglepő, hogy Perry egy könyvvel igyekszik újra felhívni a figyelmet magára.

Hasonló gondolatmenet vezethetett ahhoz is, hogy az egykori szexszimbólum, Sharon Stone 2021 tavaszán dobott piacra egy önéletrajzi kötetet, ami a The Beauty of Living Twice címet kapta. Bár a 63 éves színésznőt még mindig lehet látni a filmvásznon, de ezekkel a filmekkel közel sem ér el akkora sikert, mint egykor az Elemi ösztön két részével vagy a Martin Scorsese rendezte Casinóval.

A felsoroltak közül a leginkább elfeledettnek talán Jennifer Grey tekinthető, akinek a neve nem túl sokaknak csenghet ismerősen. Ő alakította a Dirty Dancing című filmben Babyt, ami világszerte híressé tette. Az alkotás már 35 évvel ezelőtt jelent meg, így nem meglepő, hogy alig van, aki emlékszik rá. A színésznő most egy memoár kiadását tűzte ki célul, ami idén májusban kerül a boltok polcaira. Bár kérdéses, vissza tudja-e majd szerezni korábbi népszerűségét.

(Via NYPost, Cinemablend)

(Borítókép: Ethan Miller / Getty Images)