A pókermilliárdos, 41 éves Bilzerian hiába rendelkezik rengeteg rajongóval, a korábban megszokott rendszerességgel ellentétben már négy hónapja nem posztolt Instagram-oldalára. A követők – mint az ilyenkor általában lenni szokott – természetesen azonnal találgatásba kezdtek, többek úgy gondolták, ismét meggyűlt a baja a hatóságokkal, egyesek pénzügyi problémákra gyanakodtak, de volt, akik szerint a bulizós életmód bosszulta meg magát és egészségi gondokkal küzd a playboy.

Úgy tűnik, egyik tábornak sem lett végül igaza, ugyanis a kockahasáról és mindig tökéletesre igazított szakálláról is ismert, nagypályás pókeres a napokban újra megmutatta, minden a legnagyobb rendben van: Instagram-történetében több gyönyörű hölgy társaságában tűnt fel egy jachton, így láthatóan semmi sem változott – szúrta ki a LadBible.

Dan Bilzerian ezt megelőzően legutóbb 2021 novemberében tett közzé bejegyzést Instagram-oldalán. Akkor úgy nyilatkozott, belefáradt a sokak által irigyelt életmódba, emiatt egy kicsit eltűnik a nyilvánosság elől.

Én egy cirkuszban élek évek óta, egy kis szünetre van szükségem

– nyilatkozta az Inside Hooknak a playboy, aki egy társadalmi kísérletnek fogja fel az életmódját, ami láthatóan nagyon is bevált neki. „Meg akartam nézni, hogy sikeres tudok-e lenni. Sikerült kitörnöm a póker világából, és ez az élet rengeteg új lehetőséget nyitott meg számomra.”

A napokban visszatérő Dan úgy érzi, túl sokat koncentrált arra, hogy megmutassa, hogyan él, ahelyett, hogy felhőtlenül élvezte volna az életét.

Úgy érzem, az elmúlt években mindent megtettem, amit szerettem volna. Emiatt mostanában sokkal jobban koncentráltam arra, hogy jól érezzem magam és a pillanatnak éljek, mintsem hogy mindenkinek meg akarjam mutatni, hogy mennyire jó minden

– jelentette ki akkor Bilzerian, aki a jelekből ítélve ott folytatja fényűző életét, ahol hónapokkal ezelőtt abbahagyta.

De honnan az elképesztő vagyon és a hatalmas népszerűség?

Sokan nem is sejtik, de a luxuséletét előszeretettel mutogató Bilzerian nem csak magának köszönheti mindazt az elképesztő vagyont, amit napról napra megvillant. A család vérében úgy tűnik, kódolva van, hogy az életet úgy kell élni, mintha nem lenne holnap, Dan édesapja, Paul Bilzerian szintén nagyon különleges életet élt.

Az apa az 1980-as években a Wall Streeten szakított nagyot, vagyonát 81 millió dollárra (28 milliárd forintra) becsülték, nagy lábon élt. Azonban nem sokáig örülhetett üzleti sikereinek Paul, akinek meggyűlt a baja a hatóságokkal, csalás miatt börtönbüntetésre ítélték. A rácsok mögé jutott üzletembert ezenfelül a megkárosított ügyfelek kártérítésére is kötelezték, ezt azonban sosem törlesztette, ugyanis egy évvel a több tíz millió dolláros vagyonnyilatkozatát követően csődöt jelentett. Ennek ellenére a legtöbben úgy vélik, Dan Bilzerian édesapja vagyonából építette fel azt az imázst, amit ma láthatunk tőle,

a saját részét csak később tette bele a dollármilliós vagyonba.

Édesapja kétes ügyleteinek és börtönbüntetésének is köszönhetően Dan Bilzerian igencsak problémás gyerek volt, két iskolából is kirúgták magatartási problémák miatt. Ezt követően került a katonasághoz, haditengerészeti iskolában próbált szerencsét, azonban itt sem maradt meg sokáig, állítólag túlságosan öntörvényű volt és nem engedelmeskedett feletteseinek, így onnan is repülnie kellett.

A kínkeserves iskolaéveket követően a floridai egyetemen próbált szerencsét, ahol üzleti és kriminológia szakra iratkozott be. Itt ismerkedett meg a pókerrel is, amelyben azonban kezdetben nem aratott akkora sikert, mint azt remélte. Szinte az összes pénzét elveszítette, mindössze 750 dollár (259 ezer forint) maradt a zsebében.

A mindig vakmerő Dan azonban ettől sem esett kétségbe, és minden vagyonát kockáztatva végül rákacsintott a szerencse, 10 ezer dollárt (3,4 millió forintot) nyert egy játszmában. Ebből az összegből azonnal repülőjegyet váltott Las Vegasba, ahol már eggyel komolyabb játékosok közé ülhetett le szerencsét próbálni a pókerasztalhoz. Nem is sikertelenül, a tízezerből hamar 187 ezer dollárt (64 millió forintot) csinált. Az összeggel végül visszatért az egyetemre, ahol a tanulás mellett tovább csiszolta tudását a népszerű kártyajátékban.

A tanulási kedv a hirtelen és könnyen jött pénz miatt hamar a háttérbe szorult, volt, hogy hetente 90 ezer dolláros (31 millió forintos) összeget vágott zsebre, a siker pedig olyannyira a fejébe szállt, hogy

végül sosem szerezte meg a diplomát.

Bilzerian 2007-ben, 27 éves korában került először az igazán komoly játékosok asztalához, ahol már a tétek is jóval komolyabbak voltak, ő pedig elmondása szerint hamar 50 millió dolláros (17,3 milliárd forintos) vagyonra tett szert csak a kártyajátéknak köszönhetően. Állítása szerint vagyona mára már a 100 milliót (34,6 milliárd forintot) is elérheti, azonban sokan kételkednek abban, hogy mindezt csak a pókernek köszönheti.

Egyesek szerint teljességgel lehetetlen ennyi pénzt összeszedni anélkül, hogy sosem ült le egy asztalhoz a legjobbakkal, és a kifejezetten magas díjazású tornákon sem indult el. Ugyan hivatalos versenyen valóban nem sűrűn indult, baráti társaságában több híresség is található, akikről legombolhatott pár milliót. Egy időben visszatérő vendég volt otthonának pókerasztalánál a hollywoodi filmcsillag Mark Wahlberg, a korábban Pókembert alakító Tobey Maguire vagy a humorista Kevin Hart is, az pedig sejthető, hogy nem aprópénz volt a tét ezeken a privát partikon.

2010-ben aztán betört a közösségi média világába, mára csak az Instagramon 38,2 millió követővel rendelkezik, rajonganak a figurájáért. A bevételeinek egy részét így az ott generált forgalomnak köszönheti.



A póker mellett részben a katonai múltjának köszönhetően köztudottan fegyverőrült hírében áll a dollármilliomos playboy, akinek otthona tele van gyakran éles lőszerrel töltött fegyverrel. Emiatt már több barátja is aggodalmát fejezte ki, ugyanis a bulikat előszeretettel tartó Bilzerian életét féltik, hiszen bármelyik modell, akit éppen vendégül lát a házban, bármikor az életére törhet. Elmondása szerint

hollywoodi otthonában szám szerint 97 fegyver található.

A fegyverek és pénz mellett egyértelműen a nők Bilzerian igazi szenvedélye, szinte nincsen nap, amikor ne venné körbe legalább egy tucat gyönyörű, dekoratív modell, vagy vállalkozó kedvű szépség. A bulik és a szexpartik szerves részeit képezik az életének, korábban azt állította, hogy átlagosan naponta minimum kétszer szexel.

A bulizós és hajszolt életmódnak azonban meg is lett az eredménye, 2017-ben, egy többnapos partit követően, az alváshiányt pótolva kokaint és nagy mennyiségben potencianövelőt szedett be, amitől

szívrohamot kapott.

Az életét sikerült megmenteni, azonban az első rohamot követően 12 órával a kórházban újból utolérte a baj, de szerencséjére az orvosok akkor is időben tudtak cselekedni.

Az ijesztő történetek ellenére, vagy éppen pont ezek hatására nem lassít Dan, a bulik és a modellek azóta is időről időre feltűnnek a közösségi oldalain, amely a követők nagy örömére most újra feléledt.

(Borítókép: Dan Bilzerian pókerjátékos 2015. április 15-én. Fotó: Kevin C. Cox / Getty Images)

