Hajdú Péter először maradt kettesben egy hónapos kisfiával, megtörtént a baj

Ahogy arról beszámoltunk, pont Valentin-napon született meg Hajdú Péter harmadik gyermeke, Dominik. Bár a tévés igen elfoglalt, igyekszik minél inkább kivenni a részét a gyereknevelésből, ahogy előző házasságából született két gyermekénél, Noncsinál és Dávidnál is tette. Hajdú a Ripostnak számolt be arról, mennyire szeret apa lenni, ahogy az ezzel járó feladatokat is kedveli. Mint mondta, az esti fürdetés például egy apás program a számukra, amikor párjának, Eszternek van egy kis ideje magára.

Kifejtette azt is, Eszter eddig nem mozdult el kisfiuk, Dominik mellől. Az előző hétvégén volt az első alkalom, hogy néhány órára magára hagyta Hajdút gyermekükkel, mivel elment fodrászhoz. Azonban Hajdú és kisfia meghittnek ígérkező, kettesben töltött ideje egy szempillantás alatt fulladt kétségbeesett kapkodásba. Mint mondta, Dominik ezt az időpontot választotta arra, hogy mindent egyszerre csináljon, amire egy baba képes.

Bekakilt, majd miután tisztába tettem, bepisilt. Amint átöltöztettem, azonnal bukott, vagyis büfizett, szóval jöhetett a harmadik szett ruha is. Amikor mindennel készen lettünk, sírni kezdett, én pedig kezdtem a barkochbát, mert fogalmam sem volt, mi a baja. Gondoltam, fáj a pocija, vagy a cumit hiányolja, de nem igazán jöttem rá

– fejtette ki, illetve azt is megjegyezte, ahogy párja hazaért, egyből abbamaradt a sírás, és kisfia megnyugodott.

Hajdú elárulta azt is, hogy már remekül eteti Dominikot, ám éjjel főképp Eszter kel fel megetetni. Megjegyezte, hogy „a használt pelusok házból való deportálása” az ő feladatai közé tartozik, amit örömmel végez el.