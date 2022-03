Majka: Ha a Fidesznek megint kétharmada lesz, az alapvető probléma

Hogyan alakuljon a hatalom és a művészek viszonya? Megfelelően védelmezi az állam az elesetteket? Mit feleljen a magyar kormány az orosz agresszióra? Kellőképp megbecsüli az állam az egészségügyi dolgozókat, a tanárokat vagy a rendvédelmi dolgozókat? Milyen állapotban van Magyarországon a gyermekvédelem? Miért fontos elmenni szavazni? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel várta Gulyás Márton Az én Magyarországom című sorozatának első adásába Majoros Pétert, aki a kiélezett politikai helyzet ellenére is vállalta, hogy közéleti témákban megszólaljon.

Én azért merek mindenhova elmenni, mert az én életemben nincsen semmi olyan takargatnivaló, ami miatt szégyellni kellene magam

– mondta a dalszövegíró-rapper, aki szerint az ismert celebritások közül sokan azért nem vállalnak a választási héten közéleti-politikai interjút, mert a politika nagyon megosztotta az embereket. Gulyás kérdésére hozzátette: ő azt vallja, merni kell elmondani ilyen témákban is a véleményünket, amelynek az elfogadása is ugyanolyan fontos persze.

Merjenek elfogadni kritikát, politikai véleményt, mindent, ami a másik oldalról jön és nem egyezik az ő véleményükkel, mert abból szerintem építkezni lehet.

Ezt követően egy aktuális esettel folytatódott a beszélgetés: az Index is megírta, hogy Bereczki Zoltánt a minap úgy hívták meg fellépni egy kampányrendezvényre, hogy a művész nem tudott róla, hogy politikai eseményről van szó. Majkáékkal is történt már olyan, hogy egy koncerthelyszínen különféle molinók jelentek meg mögöttük, amiket akkor leszedettek, de a rapper kihangsúlyozta, szigorúan tartják magukat ahhoz, ami a szerződésükben áll – ők sem lépnek fel egyébként politikai rendezvényeken –, amit ha bárki megszeg, az szerinte a pofátlanság csúcsa, és egy olyasfajta tiszteletlenség az előadó felé, amit nem kötelességük eltűrni. Ilyen helyzetben biztos, hogy nem áll színpadra, ami Bereczki Zoltánnal történt, azt pedig nagyon sajnálja.

Szóba került az is, vajon a művészek milyen mértékben számítanak a hatalom eszközeinek, illetve probléma-e egyáltalán, ha egy alkotó nyíltan vállalja a politikai véleményét – Gulyás a témában példaként Lovasi Andrást és Kovács Ákost említette. A rapper szerint ez csak hazánkban számít kényes kérdésnek, külföldön simán vállalják a politikai nézeteiket az előadók. Úgy gondolja, ha valaki meggyőződéssel hisz abban, hogy jó változásokat idézhet elő, akkor azzal nincsen semmi gond, Magyarországon viszont nem elsősorban az ideológia miatt állnak be valaki mögé a művészek. Erről egy darabig eldiskuráltak, majd Gulyás rákérdezett, hogy vajon Majka érzékelt-e valaha befolyásra való próbálkozást a hatalom részéről, mire a rapper felhozta azt az esetet, amikor a zenészeket képviselve Szijjártó Péterrel találkozott – talán mindenki emlékszik rá, hogy a külügyminiszter akkor a Facebook-oldalára tett ki egy közös képet vele.

Ezt követően a menekültválság kapcsán faggatta Gulyás a rappert, aki a műsorvezető kérdésére azt is leszögezte, hogy

baloldali gondolkodású embernek vallja magát,

majd rátértek az orosz–ukrán helyzetre, amelyről Majoros már korábban is nyíltan kommunikált, abszolút elítélve és háborús bűnösnek nevezve Putyint. Elmondta a véleményét a kormány oroszbarát politikájáról is, majd a magyar sajtó, elsősorban a közmédia és az objektív tájékoztatás fontosságának, illetve az egészségügy és a tanárok helyzetének megvitatása következett. Az adás vége felé pedig szépen lassan ráfordult a beszélgetés az április 3-ai választásra is.

Szerintem az nem kérdés, hogy ki nyeri a választásokat. Én azt gondolom, ha a Fidesznek megint kétharmada lesz, az szerintem alapvető probléma inkább. Ha megint úgy formálja Magyarország alkotmányát, ahogy ő akarja, és nincs semmiféle kontroll vagy fék ebben, ezt nagyon nem szeretném. Ezt száz százalékig ki tudom jelenteni

– osztotta meg gondolatait arról, mire számít a szavazásnál. Ennek kapcsán a négykérdéses népszavazás is szóba került. Gulyás felvetésére a rapper azt mondta: a nem heteroszexuális emberek nem jelenthetnek veszélyt a gyermekek számára, majd kijelentette:

A kommunikációja az ügynek semmi más, csak egy fos ideológia sulykolása az egyszerű embernek azért, hogy akkor, abban a pillanatban majd jó helyre húzza be az ikszet. Gyűlölöm ezt a reklámot, mikor a kislány kijön az iskolából...

Miután ismertette, miről is szól, közölte: „Undorítónak tartom ezt a fajta hozzáállást. Pont ugyanúgy, mint annak idején a menekültválságnál a kommunikációban, ettől én hányok. Ettől függetlenül azt mondom, a Fidesz mesteri abban, hogy hogy kell elkapni egy mondatot.” Ezt követően Gulyás kérdésére ismét leszögezte: a pedofília és a szexuális orientáció két különböző kategória, majd hozzátette: „Viszont abban is biztos vagyok, hogy a Fidesz abban jól dönt, hogy nem bízza különböző szakemberekre azt, hogy döntsön a gyerek arról, mi szeretne lenni. Nem ad neki útmutatást, hanem azt mondja, ez a családon belül legyen, tehát 18 év alatt nem hajlandó abban részt venni, hogy valaki más mutasson irányt a gyereknek.”

Bárki kerül hatalomra, önkritikát kell gyakorolnia

– közölte Majoros arra a kérdésre, hogy szerinte mit kell tennie elsőként annak, aki április 3. után kormányt alakíthat. A rapper szerint az elmúlt 3 évben a Fidesznek több olyan ügye is volt – példaként említve a Szájer-ügyet –, amivel kiválthatta a közvélemény haragját, és ami kérdéseket vethetett fel az emberekben. Azt gondolja, ezeket mindenképp rendbe kell rakni. De úgy véli, a baloldaliaknál is ugyanez a helyzet, akik szerinte még helyesen írni sem tudnak, és csomószor rosszul nyilatkoznak. Az is kiderült, hogy Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort jó szónoknak tartja, az adás végén pedig azt is kifejtette, miért tartja fontosnak a választást.

A teljes beszélgetést itt éri el:

(Borítókép: Majoros Péter 2022. február 19-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)