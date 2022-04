Ed Sheeran megnyerte a Shape of You-pert, nem koppintotta a dalt

A 2017-es zeneszám kapcsán Sami Chokri énekes-dalszerző indított pert a zenész ellen, mivel szerinte Oh My című dalának refrénje nagyon hasonlít Ed Sheeran Shape of You című slágerére. Az angol világsztár mindvégig tagadta, hogy koppintás lenne a szám, és ebben most a bíróság is igazat adott neki – számolt be a BBC.

Az ítéletet követően a zenész közösségi oldalán, videóüzenetben fejtette ki véleményét a lezárt ügy kapcsán.

Túl sok alaptalan állítást lehet hallani. Kialakult egy olyan kultúra, hogy mindenki mindenért beperli a másikat azért, hogy esetleg egy peren kívüli egyezség során pénzt csikarjon ki a másik félből, még akkor is, ha annak nincsen igaza. Ez nagyon káros az egész iparra, ugyanis véletlenül benne van, hogy megtörténik ez, hiszen 60 ezer számot adnak ki naponta a Spotifyon, ez évente 22 millió dal, amelyhez mindenkinek 12 hangjegy áll rendelkezésre mindössze

– mondta Ed Sheeran.

Antoni Zacaroli szerdán kimondta, hogy a Shape of You még részenként sem tartalmaz másolt elemeket Chokri dalából, és mivel nem megállapítható, hogy Sheeran hallotta volna a dal megírása előtt a másik számot, felmentették a jogsértés vádja alól.

Az eset nemcsak pénzügyileg, de mentálisan is igencsak húzós volt a Grammy-díjas előadó számára. Az ítélet után kiadott közleményében azt írja Sheeran, hogy ennek az ügynek nem pusztán anyagi költsége van, hiszen a kreativitásnak is van ára, amikor pedig perekbe keveredtek, nem tudtak a zenére és a fellépésekre koncentrálni.

Ed Sheeran dalát itt hallgathatja meg:

Sami Chokri számát pedig itt:

(Borítókép: Ed Sheeran 2018. február 23-án. Fotó: Thomas Niedermueller/Getty Images)