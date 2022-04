Katalin hercegné is feltűnhet a királyi család életéről szóló sorozatban

A korona utolsó évadában már a fiatalkori Katalin hercegné is szerepet kaphat, ám kizárólag akkor, ha találnak megfelelő jelöltet, aki hűen tudná ábrázolni.

Mint ismert, A korona című, a brit királyi család életét feldolgozó sorozat a legnépszerűbbek közé tartozik. A legutóbbi, negyedik évadban még ott szakadt vége a történetnek, hogy a nyilvánosság kereszttüzébe került Diana hercegné próbálja kivédeni az őt ért támadásokat, legalábbis a sajtó részéről ellene intézett hadjáratokat. A sorozat készítői ugyanakkor nem erősítették meg, hogy a hercegné halála szerepelni fog-e a soron következő, ötödik évadban, amely még idén meg fog jelenni. Annyi biztos, hogy A korona ötödik évadában már szerepet kap majd Harry és Vilmos herceg, illetve a legújabb információk szerint az utolsóban, amelyben II. Erzsébet királynő XXI. századi uralkodását fogják bemutatni, már Katalin hercegné is feltűnhet – írja a Sun.

Tekintve, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné a kétezres években kezdett el randizni, miután megismerték egymást az egyetemen, nyilvánvalónak tűnik, hogy ő is feltűnjön a sorozatban. A hírek szerint ha találnak is egy hasonmást, akkor is csak mellékszereplőként fogják megjeleníteni, akárcsak András herceg exnejét, Sarah Fergussont, akinek fiatalkori énjét Jessica Aquilina játszotta el a negyedik évadban.

Egy forrás szerint kapóra jönne, ha egy híres színésznő játszaná el Katalint, mivel biztosan több nézőt tudnának bevonzani vele. Pláne amiatt lenne érdekes, mivel Vilmos herceg és a hercegné románcának kezdeti éveit mutatná be. Bár a bennfentes hozzátette, a kapcsolatuknak nem volt döntő szerepe a királyi család életében, így csak mellékszál lenne.

Ez csak akkor valósulhat meg, ha találnak megfelelő jelöltet

– tette hozzá az informátor.

Meglehetősen nehéz feladatuk van a készítőknek, mivel még mindig nem találtak senkit, aki eljátszhatná Harry herceget. Ennek egyik oka az, hogy keveseknek van olyan természetes vörös haja, mint neki, ám nem adják fel a keresést. Az viszont már biztos, hogy az ifjúkori Vilmos herceget Senan West fogja alakítani az ötödik évad utolsó epizódjaiban, Károly herceget pedig az édesapja, Dominic West, míg Diana hercegnét Elizabeth Debicki.

(Borítókép: Katalin hercegné. Fotó: Charles McQuillan / Getty Images)