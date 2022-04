Legyengült, kórházban fekszik, ideggyulladása miatt már járni sem tud – ilyen és hasonló ijesztő hírek terjengtek az elmúlt hetekben a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Pásztor Erzsi hogylétéről.

A Szomszédok című sorozat ikonikus Janka nénijét alakító színésznő a terjengő hírek miatt most úgy döntött, kénytelen tiszta vizet önteni a pohárba, hiszen állítása szerint állapotát valamiért nagyon elferdítve tálalta a média.

Most már nem fáj, de amikor ez szóba került, akkor a csípőm fájt, ami kihatott a lábamra is, de hát én akkor is játszottam. Szó nem volt ilyesmiről, amiket írtak, hogy járókerettel járok, hogy ordítok a fájdalomtól. Azt írták rólam, hogy az orvosaim is aggódnak az egészségem miatt. Hát kérem szépen, nekem egy orvosom sincs, nemhogy orvosaim