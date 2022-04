Bill Murray képtelen normálisan viselkedni, leállították a filmjének a forgatását

A színész nem megfelelő viselkedése miatt leállították a Being Mortal című film forgatását, és vizsgálatot indítottak a karrierje során már nem első alkalommal bajt keverő színész ügyében.

A 71 éves Bill Murray hiába több felettébb mókás és ikonikus alkotás főszereplője, a filmrajongókkal szemben a kollégái meglehetősen rossz véleménnyel vannak a színészről, aki az évek során viselkedése miatt több forgatáson is összetűzésbe keveredett kollégáival.

Hasonló történhetett a napokban a Being Mortal című film forgatásán is, ahol panaszt nyújtottak be a színész ellen, annak nem megfelelő viselkedése miatt. Emiatt az ügy kivizsgálásáig szüneteltetik a film munkálatait.

A körülmények áttekintése után úgy döntöttek, hogy a gyártás jelenleg nem folytatódhat. Őszintén hálásak vagyunk mindannyiótoknak mindazért, amit eddig ebbe a projektbe fektettetek

– idézte a Searchlight Pictures közleményét a New York Post.

Az Aziz Ansari forgatókönyve alapján és Seth Rogan közreműködésével készülő filmet a múlt hónapban kezdték el forgatni, így hatványozottan kellemetlen, hogy már most le kellett állniuk a kameráknak, pláne, hogy az alkotás egyik húzóneve keveredett botrányba.

Nem ez volt az első eset azonban, hogy Murray kihúzta a gyufát, a Charlie angyalai forgatásán például Drew Barrymore háborodott fel kollégája viselkedésén, aki állítása szerint elfogadhatatlan megjegyzésekkel illette őt.

Az Oscar-díjas Richard Dreyfuss szintén problémás esetről számolt be. A színész az 1991-es Isten nem ver Bobbal című film forgatásán különbözött össze olyannyira főszereplőtársával, hogy Murray végül egy hamutartóval fejbe dobta őt, majd többször is megpróbálta megütni.

A Being Mortal az előzetes tervek szerint 2023-ban került volna a mozivásznakra, azonban a vizsgálat miatt komoly csúszás is jöhet, sőt, ha a vizsgálóbizottság úgy határoz, akár Bill Murray nélkül folytatódhatnak a felvételek.

(Borítókép: Bill Murray 2019. október 19-én. Fotó: Ernesto S. Ruscio/Getty Images for RFF)