Milliárdokat érő megállapodást köthetett a monacói hercegné

Ahogy arról beszámoltunk, hosszú idő után mutatkozott újra nyilvánosság előtt Charlène monacói hercegné, aki tavaly körülbelül 10 hónapot töltött Dél-Afrikában, mivel súlyos arcüregfertőzést kapott. Kórházba is került, majd ezt követően csak novemberben utazott vissza Monacóba, ahonnan egyből Svájcba vezetett az útja, itt további kezeléseket kapott a betegsége miatt.

A hercegné a férjével, II. Albert herceggel és ikreikkel a monacói E-Prix-n mutatkozott újra együtt még április 30-án. Viselkedését egy szakértő is elemezte, aki megállapította, nem volt épp a legjobb kedvében a hercegné, aki látszólag teljesen elhidegült a párjától. A képeket látva az is kijelenthető, hogy valószínűleg a háta közepére sem kívánta az eseményt.

Charléne monacói hercegné és Albert herceg még 2011-ben házasodtak össze, ám ezt követően folyamatosan pletykák keringtek arról, hogy zátonyra futott a kapcsolatuk. Ugyan ezt mindig is tagadták, ám egy, a napokban felreppent hír pontosan azt támasztaná alá, hiába nem ismerik el, hogy problémák adódtak a házasságukban, a vak is látja, hogy valami nincs rendben. A francia Voici magazin szerint ugyanis a hercegné Monacóba való visszatérése csak átmeneti lehet. A lap különböző részleteket is közölt egy titkos megállapodásról, amely lehetővé teszi, hogy a hercegné maga mögött hagyja Monte-Carlót.

Titkos egyezség

A lap szerint ezen megállapodás egy új fejezetet nyithat a pár házasságában. Mint kiderült, az egyezség arról szól, hogy Charléne hercegné évi tizenkét millió eurós, azaz több mint 4,5 milliárd forintos juttatást kap, saját személyzettel, illetve Genfbe költözhet. Ám ezzel együtt azt is vállalnia kell, hogy időnként, a legfontosabb eseményekre Monacóba utazik, például a nemzeti ünnepük miatt tartott rendezvényre.

Ezen lépéssel kiküszöbölhető az is, hogy ne kelljen elválnia a párnak. A hírek szerint gyermekeik, Jakab herceg és Gabriella hercegnő továbbra is Monacóban maradnának apjuknál, ott járnának iskolába, míg édesanyjukhoz nyaralni mennének. Bennfentesek ugyanakkor arról számoltak be, miszerint a herceg azt gyanítja, hogy a jövőben még így is válásra kerülhet sor, ám mivel nála vannak a gyerekek, így valószínűleg neki ítélnék oda őket. A források azt is megjegyezték, a hercegnének nem maradt más választása, mint beleegyezni a feltételekbe.

Látni sem akarja a hercegnő

A magazin szerint a megállapodásban egy külön záradék vonatkozhat Karolina monacói hercegnőre, aki nem puszipajtás Charléne hercegnével. Különböző források azt erősítették meg, hogy Karolina hercegnő látni sem akarja többé a hercegnét, akinek boldogulását némiképp mindig is megnehezítette. Teljesen alkalmatlannak találta ezen poszt betöltésére, ezzel rendkívül nehéz helyzetbe sodorva a herceget, aki ezáltal két tűz közé került, és mondhatni választania kellett a testvére és a neje között.

Hogy pontosan mi is szerepel az állítólagos megállapodásban, arról egyelőre hallgatnak, és az is könnyen meglehet, hogy az egyezség létezését sem fogják elismerni soha. Sőt, a hercegnéhez közel álló egyik forrás a PageSixnek úgy nyilatkozott, a hercegnek nem kell fizetnie azért, hogy Charléne a családban maradjon, mivel állítása szerint jól érzi magát ott.

Miután olyan sokat volt távol a betegsége miatt, Charléne boldog, hogy újra együtt lehet Alberttel és a gyerekekkel. Minden hétvégét a vidéki lakhelyükön töltenek. Albert teljes mértékben támogatja Charléne-t, a jótékonysági szervezeteinél is segédkezik

– magyarázta a portálnak az állítólagos ismerős. Hogy hol az igazság, az majd a jövőben kiderül.

(Borítókép: Charléne monacói hercegnő 2022. április 30-án. Fotó: Daniele Venturelli / Getty Images)