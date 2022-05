Amber Heard meggondolta magát Johnny Depp-pel kapcsolatban

Johhny Depp és Amber Heard bírósági ügye fordulatot vesz a pereskedés utolsó hetében. Amber Heard csapata mégsem szólítja a tanúk padjára Johnny Deppet, ami stratégiai fordulatot jelent a nagy horderejű per végjátékában.

Amber Heard csapata úgy tervezte, hogy hétfőn további kihallgatásra hívja Johnny Deppet, de délben magyarázat nélkül visszavonta a tervezett lépést.

Az 58 éves Depp 50 millió dollárra perelte volt feleségét rágalmazás miatt, miután azt állította, hogy családon belüli erőszak áldozata lett. A 36 éves Heard viszontkeresetet nyújtott be. A BBC szerint az ügyet várhatóan a héten zárják le.

Johnny Depp korábbi barátnője is tanúskodik

Hétfőn a virginiai Fairfaxben lévő bíróság meghallgatott több tanút, akiket Heard csapata hívott be, köztük David Spiegel pszichológust. Kate Moss brit szupermodell, Depp volt barátnője is azok között van, akik várhatóan tanúskodnak a rágalmazási per hátralévő napjaiban.

David Spiegel pszichiáter Amber Heard mellett tanúskodva azt vallotta, hogy Depp

olyan viselkedést mutat, amely egyrészt megfelel egy olyan személy viselkedésének, aki kábítószer-használattól szenved, másrészt pedig olyan személy viselkedésének, aki párkapcsolati erőszakot követ el.

Spiegel elmondta az esküdteknek, hogy a párkapcsolati erőszak mintegy 40-60 százalékát alkohol vagy kábítószer-használati zavarok hatása alatt követik el. Depp ügyvédei a keresztkérdésekkel cáfolni próbálták ezt az állítást, kiemelve, hogy Spiegel anélkül jutott következtetéseire, hogy közvetlen kapcsolatba került volna Depp-pel.

A szakértők szerint Amber Heardnek poszttraumás stresszzavara van

Szintén hétfőn egy sebész azt vallotta, nem valószínű, hogy Depp ujja a Hearddel Ausztráliában folytatott verekedésben sérült volna meg, ahogy azt Depp elmondta. Azt állította, hogy a középső ujja hegyét Heard egy vodkásüveggel levágta, amikor hozzávágta azt. Az esküdtszék grafikus képeket látott Depp sérült ujjáról, miközben Richard Moore sebészorvos szerint a sérülés inkább egy csukódó ajtó által okozott ütésnek felel meg, viszont nem vizsgálta meg személyesen Deppet a sérülés idején.

Heard csapata várhatóan a hét elején fejezi be az ügyet, mielőtt Depp csapata megragadja az utolsó esélyt, hogy meggyőzze az esküdtszéket. A két orvos hétfői vallomása csak egy volt az egymással versengő szakértői vallomások hosszú sorában.

Az egyik pszichológus, akit Depp csapata hívott be, azt vallotta, hogy

Heard bipoláris személyiségzavarban szenved,

míg a másik, akit Heard csapata hívott, elutasította ezt a megállapítást, és ehelyett azt mondta, hogy Heardnek poszttraumás stresszzavara van.

Heard és Depp is tanúvallomást tett a hetek óta tartó csatában, és teljesen eltérő beszámolót adtak rövid, viharos házasságukról. Heard azt állította, hogy Depp hajlamos volt az alkohol- és drogfogyasztásra, ami a féltékenykedésből is fakadt, és az ivás gyakran erőszakos dühkitörésekhez vezetett.

Depp viszont azt állította, hogy ő volt Heard szeszélyes hangulatainak az áldozata, és azt mondta az esküdteknek, hogy rendszeresen elviselte Heard verbális, érzelmi és fizikai bántalmazását.