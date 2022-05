Johnny Depp ügyvédje megsemmisítette a tárgyaláson Amber Heardöt

Mint arról a korábbiakban már több ízben beszámoltunk, hetek óta zajlik a már-már komikussá vált tárgyalássorozat, amelyen Johnny Depp és Amber Heard küzd az igazáért. A színész még korábban 50 millió dolláros rágalmazási pert akasztott egykori neje nyakába, aki még a The Washington Postba írt egy cikket a családon belüli erőszakról.

Ugyan nem nevezte meg benne név szerint Deppet, viszont könnyen kikövetkeztethető volt, hogy rá gondol. Heard ellentámadásként szintén beperelte a színészt 100 millió dollárra, így a közöttük zajló huzavona még biztosan eltart egy darabig.

A tárgyalássorozat azonban fordulóponthoz ért a napokban, ugyanis Depp egyik ügyvédje, Camille Vasquez volt a soron, aki kérdésekkel bombázta a színésznőt. Mondhatni, kiugrasztotta a nyulat a bokorból, mivel Heard korábbi hazug állításaira is fény derült, melyek egy részét ráadásul eskü alatt vallotta, ami már önmagában büntetendő. Egyike ezek közül az, hogy a színésznő korábban azt állította,

a válásukat követően Depptől kapott hétmillió dollárt teljes egészében jótékony célra ajánlotta fel, ám az ügyvéd kérdéseinek köszönhetően kiderült, hogy ez nem történt meg.

Ugyan pár százezer dollárt utaltak a nevében két szervezetnek – köztük Depp kétszázezer dollárt, Heard akkori párja, Elon Musk pedig félmillió dollárt –, ám az összeg nagy részét eltette magának.

Sminkkel elrejtett orrtörés

Az igazán kínos pontja viszont akkor érkezett el a tárgyalásnak, amikor Vasquez különböző fotókat, felvételeket vetített le, amelyek pár nappal azt követően készültek, hogy Depp állítólagosan agyba-főbe verte őt. Heard többek között James Corden műsorába volt hivatalos, egy nappal azután, hogy állítása szerint a színész úgy elagyabugyálta, hogy eltört az orra.

Az ügyvéd felvetésére Heard azt reagálta, hogy sminkkel rejtették el a sérülés nyomait, viszont egy orrtörés esetében elég kétséges, hogy ez egyáltalán megvalósítható-e. Pláne, ahogy arra Vasquez felhívta a figyelmet, Depp rendszerint minimum négy gyűrűt visel, amelyek nem kis nyomot hagytak volna Heard arcán, ha valóban úgy elbánt volna vele, ahogy azt a színésznő állítja – írja a DailyMail.

Problémás az is, hogy Heard az általa elszenvedett sérülésekről egyetlen orvosi látleletet, sem pedig bizonyítékként szolgáló fotót nem tudott eddig bemutatni. Holott a korábbiakban olyan állításai voltak, miszerint Depp egy vodkásüveggel erőszakolta meg őt, kitépte a haját, eltörte az orrát, megverte, és ezek mind orvosi ellátásra szoruló sebesülések.

Vasquez azzal is megvádolta a színésznőt, hogy megszerkesztett egy képet, amelyen a sérült arca látható, ám Heard ezt tagadta. Sőt, azzal a hangfelvétellel kapcsolatban is kérdezte őt, amin részben bevallja, hogy megütötte Deppet, így tulajdonképpen nem a színész bántalmazta őt, hanem épp fordítva, azonban Heard bevallása szerint ez kölcsönös volt. Vasquez úgy lökte a kérdéseket, ezzel teljesen kizökkentve a színésznőt, hogy sorra derültek ki a hazugságai. Ha nem is az általa elmondottakból, akkor a reakcióiból biztosan.

Kicsoda Camille Vasquez, Johnny Depp ügyvédje?

Az ügyvéd Oscar-nyerteseket megszégyenítő alakítása sokkal hatásosabbnak bizonyult Heardénél, egy szempillantás vált az internet sztárjává. Mémek lepték el a netet, és mindenki azt kérdezi, kicsoda Camille Vasquez.

A 37 éves ügyvédnő 1984 júliusában született Leonel és Marilia Vasquez gyermekeként, akik kolumbiai származásúak, így Vasquez is folyékonyan beszél spanyolul. A nyilvántartások szerint jelenleg egy 1 millió dollárt érő házban élnek a kaliforniai Buena Parkban. Vasquez még 2006-ban diplomázott a University of Southern California intézményben művészetből, kommunikációból és politológiából. Majd 2007 és 2010 között a Los Angeles-i Southwestern Law School hallgatója volt, ezt követően helyezkedett el munkatársként a Brown Rudnick LLP-nél, ahol jelenleg is dolgozik.

Az ügyvédi iroda honlapján található életrajz szerint az ügyvédnő szakterülete a rágalmazási perek, azonban tapasztalatokkal rendelkezik a szerződéses viták, az üzleti jellegű jogsértések és a munkavállalással kapcsolatos követelések terén, illetve az ezekből a megbízásokból fakadó hírnévkezelési és válságkommunikációs problémák kezelésében is.

Camille Vasquezt egyébként már össze is boronálták Johnny Depp-pel. A TMZ újságírója megkérdezte az ügyvédnőt a bíróságról távozását követően, hogy együtt van-e a színésszel, ám ő válaszul csak nevetett.

Johnny Depp a Fairfax megyei körzeti bíróságon 2022. május 17-én.