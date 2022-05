Agyvérzést kapott Meghan Markle apja

Harry brit királyi herceg feleségének édesapját hétfő éjjel vitték kórházba a mentők a határ közelében lévő mexikói városban, Tijuanában, ahonnan később az Egyesült Államok területén lévő San Diegóba szállították át. Azóta fia, Thomas Jr. meglátogatta őt az amerikai kórházban, és ugyanezt tervezi idősebbik lánya, Samantha is,

arról viszont nincs hír, hogy Meghan Markle érdeklődött volna az állapota iránt, akár csak telefonon is.

Tudniillik a hercegné nagyon rossz viszonyban van a saját édesapjával, és korábban még az is felmerült, hogy Thomas Markle tanúskodhat ellen egy bírósági ügyben.

Az Independent szerint Meghan Markle-t és Thomas Markle-t is meghívták az Erzsébet királynő 70 éves uralkodási évfordulójához kötődő ünnepségen is a jövő héten. Most viszont az agyvérzés után Meghan Markle édesapja beszélni sem tud és írásban kommunikál még az orvosokkal is.

Samantha Markle a Daily Mailnek azt nyilatkozta: az édesapja állapota javul, de most „békére és pihenésre” van szüksége. Az Independent kereste Meghan Markle képviselőjét, hogy reagáljanak a történtekre, de egyelőre nem érkezett válasz.

(Borítókép: Thomas Markle 2018. augusztus 10-én. Fotó: Thorpe/ MEGA / NORTHFOTO)