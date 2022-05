Jeff Bridges: Táncot jártam a halállal

Jeff Bridges elmondása szerint nehéz időszakot élt meg, amikor elkapta a koronavírust, ugyanis éppen kemoterápiás kezelés alatt állt akkor, így egy időre kórházba is került.

Ahogy a korábbiakban megírtuk, a színész még 2020-ban jelentette be, hogy daganatos megbetegedést, limfómát, azaz nyirokrákot diagnosztizáltak nála, így kemoterápiás kezelésen kellett átesnie, ám ez idő alatt a koronavírust is elkapta.

Mint Bridges a People-nak adott interjúban elárulta, ezt követően – mivel akkor még nem vált elérhetővé egy oltás sem – öt hónapot töltött kórházban legyengült immunrendszere miatt, súlyos fájdalmakkal küzdött, és gyakran gépi lélegeztetésre is szorult.

Nagyon közel voltam a halálhoz. Az orvosok azt mondták: »Jeff, harcolnod kell. Nem harcolsz«. Már feladtam. Kész voltam az indulásra. Táncot jártam a halállal

– emlékezett vissza a 72 éves színész, majd azt is hozzátette, a kemoterápia miatt a szervezete nem tudott kellően fellépni a koronavírussal szemben.

A Covidhoz képest a rákbetegségem semmi nem volt

– magyarázta Bridges, ám az orvosai nem adták fel, és a koronavírusból már felépültek vérplazmájának felhasználásával sikerült új erőre kapnia. Azóta a daganat mérete is csökkent már, így a színész újra munkába állhatott, legközelebb a The Old Man című sorozatban lehet majd látni őt.

