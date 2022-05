Bűnügyi felügyeletben marad Berki Krisztián feltételezett dílere

Másodfokon is bűnügyi felügyeletbe helyezte a Fővárosi Törvényszék azt a vecsési férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy kábítószert adott el korábban Berki Krisztiánnak, akit május 6-án holtan találtak IX. kerületi lakása teraszán – tudta meg a 24.hu.

A 42 éves férfit május 10-én fogták el Vecsésen, a lakásán bruttó ötven gramm kokaint és marihuánát, továbbá kábítószerrel szennyezett eszközöket, digitális adathordozókat és vagyonbiztosítás keretében két nagy értékű személyautót is lefoglaltak, kihallgatása után pedig őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A portál megkeresésére Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője korábban annyit közölt, hogy több letartóztatási ok is fennáll a férfi esetében, köztük a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye, továbbá a bizonyítás megnehezítésétől is tartani lehet, így az ügyészség a legszigorúbb kényszerintézkedés mellett döntött. A férfi letartóztatását a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség indítványozta.

Bagoly Bettina most arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy a törvényszék helybenhagyta az elsőfokú végzést. Ez azt jelenti, hogy a gyanúsítottnak nyomkövetőt kell viselnie, és továbbra sem hagyhatja el Budapest és Pest megye közigazgatási területét. A portál úgy tudja, korábbi kihallgatása során a férfi azt ugyan elismerte, hogy drogfogyasztó, és ismerte Berki Krisztiánt, ám a bűncselekmény elkövetését tagadta,

állítása szerint soha nem adott drogot neki.

Miután az első fokon eljáró nyomozási bíró csak a kábítószer-birtoklást látta bizonyítottnak az ügyben, a férfit nem tartóztatták le, csak bűnügyi felügyeletbe helyezték. Az ügyészség letartóztatásért fellebbezett, a férfi és védője pedig azt kérte, ülésen döntsenek a kényszerintézkedés kérdésében másodfokon. Ez a portál információi szerint kedd délelőtt megtörtént, a döntés értelmében pedig Berki Krisztián feltételezett dílere másodfokon is bűnügyi felügyeletben marad.

