Mit keres Zacher Gábor a VOLT Fesztiválon?

Két év kihagyás után kedden startol a VOLT Fesztivál, ahol számos nemzetközi világsztár és hazai előadó is színpadra áll, de a zenei programok mellett egyéb hasznos és érdekes időtöltési lehetőséggel is készülnek a szervezők. A Telekom Kraft Kert – Index Kávéházában többek között dr. Zacher Gábor is tart majd előadást, melynek keretében több olyan témát is érint, amely biztosan sok fesztiválozót érdekel.

A járvány miatti korlátozások feloldásával végre visszatérhet minden a régi kerékvágásba, már ami a nyári fesztiválokat illeti. Az idei szezonban megnyithatják a kapuikat azok a többnapos rendezvények is hazánkban, melyek elsősorban nemzetközi headlinerekre építve csalogatják a közönséget – az első ilyen a június 21-én startoló VOLT Fesztivál, amelynek szervezői olyan neveket hoznak idén Sopronba, mint a Muse, a The Killers, a Bring Me The Horizon, a Sum41 vagy épp Yungblud, de a legnépszerűbb magyar előadók is színpadra állnak majd.

Bár elsősorban zenei eseményről van szó, a VOLT-on egy csomó más elfoglaltságot is találhat magának az ember, amire szükség is van, főleg azoknak, akik gyakorlatilag kiköltöznek a fesztivál területére. Az egyik ilyen programpont a Telekom Kraft Kert, ahol az Index Kávéházban előadások, illetve közönségtalálkozók zajlanak majd.

Június 22-én ott lesz például dr. Zacher Gábor is, aki első körben azt boncolgatja, hogy vajon mit keres egy 62 éves férfi egy fiataloknak és fiatalokról szóló fesztiválon, de az elmúlt évek nehézségeiről is beszél, az alábbi kérdéskört érintve:

Mennyit változott az életünk a Covid miatt?

Lesz-e még olyan ez a világ, mint a járvány előtt volt?

Mit vett el tőlünk a járvány, és mit adott?

Vajon lesz folytatás, vagy nem?

Végül azt is elárulja, miért szereti a Killerst és Sean Pault.

Klímavédelem

A Klímatudatos Sopron 2030 programsorozat részeként 2022. június 24–25-én a VOLT Fesztiválon Mini lakossági fórum keretében ismerkedhetnek meg a résztvevők az éghajlatvédelem kihívásaival és azokkal a gyakorlati lépésekkel, amelyek a mindennapok során segítik a hatások megerősítését, illetve mérséklését. A klímaesemények olyan témákat érintenek, mint

a természet megóvása,

a zöldfelületeink védelme,

az energiahatékonyság,

a felelős vízgazdálkodás,

a hulladékok környezetbarát kezelése és

a tiszta közlekedés.

A rendezvény jó alkalmat nyújt arra is, hogy a szervezők kvíz formájában felmérjék a lakosság elkötelezettségét, felkészültségét az éghajlatvédelem területén. A rendezvényen klímaszakértők segítenek majd válaszokat találni a klímatudatos háztartásokban jelentkező olyan kérdésekre, mint például a fenntartható hulladékgazdálkodás, az energiahatékonyság vagy a vizek védelme.

2022. június 24-én 13 és 14 óra között a Telekom Kraft Kertben pódiumbeszélgetést hallgathatnak meg az érdeklődők, aminek résztvevői konkrétumokat mondanak arról, milyen intézkedésekkel csökkentheti egy város a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, mit tehetünk a természet és a környezet védelméért, miért fontos a megújuló energiaforrások fejlesztése, az energiahatékonyság növelése, és hol van mindebben az egyén és a közösség felelőssége.

A Telekom Kraft Kert – Index Kávéház részletes programját itt találja.

