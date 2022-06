Szabó Zsófi megszólalt eljegyzése felbontásáról

A műsorvezető egy interjúban számolt be arról, mekkora akadályt gördített elé az élet ismételten, illetve hogyan küzdött meg vele.

Shane Tusup még februárban kérte meg szerelme, Szabó Zsófi kezét, aki igent mondott. Az esküvőt tervezgették, ám május végén bombaként robbant a hír, miszerint felbontották az eljegyzésüket, ezt a közösségi oldalukon közölték rajongóikkal egy közlemény formájában. A történtekről azonban azóta sem nyilatkozott egyikük sem.

Szabó ugyanakkor most kivételt tett, és a Joy magazinnak számolt be arról, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül az elmúlt időszakban. Mint kifejtette, az elmúlt években szinte félévente ütközött akadályokba, hol a magánélete, hol a munkája kapcsán.

A magánéletem szempontjából nagyon nehéz volt ez az elmúlt időszak, mert kifelé már évek óta nem mutattam, ha nehézségekbe ütköztem. A közösségi média csak egy része az életemnek, amit megmutatok, hiszen életem legfontosabb szerepét, hogy milyen anya vagyok, azt csak a közeli hozzátartozóim látják

– mondta, hozzátéve, könnyebb lenne egy szebb képet festenie magáról, ha ezt az oldalát is ismernék.

A műsorvezető megjegyezte, bár közlékeny embernek tartja magát, szívesen beszél az érzéseiről, de mióta a médiában dolgozik, sokkal zárkózottabb és ezzel együtt erősebb is lett. Mint kifejtette, sokszor megesett vele, hogy a közösségi oldalára megírt egy-egy posztot a gyerekneveléssel, a párkapcsolattal, a karrierrel vagy éppen a világ történéseivel kapcsolatban, de végül inkább kitörölte – szemlézte a 24.hu.

Hozzátette, tudatosan fogja vissza minden megnyilvánulását, hogy ne legyen belőle plusz felhajtás. Hasonlóképp tett akkor is, amikor felbontotta az eljegyzését Tusuppal.

Az eljegyzés felbontása kapcsán is például szívesen kiírtam volna, hogy igen, mosolygok a képen, jól nézek ki, de nem vagyok jól

– jelentette ki, ahogy azt is kifejtette, ha így tett volna, az olyan szalagcímeket eredményezett volna, mintha panaszkodna. Ugyanakkor megjegyezte, boldog, jól van, így nincs oka a panaszra, ehhez pedig nagyban hozzájárult az is, hogy rátalált a futásra, ami megváltoztatta az életét, bár azt csak kevesen tudhatták, miért is vágott bele.

Senkire nem tartozott, de a pandémia közepén azért kezdtem el futni és diétázni, hogy legyen a kisfiamnak testvére

– mondta.

(Borítókép: Szabó Zsófi 2019-ben. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)