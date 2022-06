Bíróságon harcol a valódi Leviev család a Tinder-csaló ellen

Ahogyan a Tinder-csaló gyanútlan áldozataira, úgy csap most le az igazságszolgáltatás a népszerű társkeresőn nőkből több millió dollárt kicsaló Simon Levievra, eredeti nevén Simon Hayutra.

Mint arról az Index is beszámolt, a férfi milliárdos üzletembernek kiadva magát, fényűző életet élve csalt ki a társkeresőn megismert gyanútlan nőkből pénzt. Átveréseiről a Netflix készített sorozatot, amely utózöngéjeként több érintett is pert indított a csaló ellen, köztük az izraeli gyémántmilliárdos Leviev család is, akiknek a nevével élt vissza Hayut.

Az ügyben jövő héten állhat bíróság elé a csalással vádolt férfi.

Évek óta szenvedünk a Tinder-csalótól. Tudtuk, hogy becsapott cégeket és más nőket, akikkel kapcsolatba került. Mi mindvégig igyekeztünk őt megállítni és megküzdeni vele, ezért tettünk feljelentést a rendőrségen

– nyilatkozta a Page Sixnek az izraeli gyémántmágnás Lev Leviev lánya, Chagit Leviev, a Leviev Group USA vezérigazgatója.

Az üzletasszony és családja számára igazi megkönnyebbülés volt az, amikor megjelent a Netflix sorozata, ugyanis ekkor már tudták, a Tinder-csaló nem úszhatja meg tetteit.

Amint láttam, hogy megjelenik a show, tudtam, hogy neki annyi. Nem adhatod ki magad másnak, nem manipulálhatsz és verhetsz át nőket és cégeket. Mindenki látott téged. Az ő fejében tényleg az volt, hogy ő a tulajdonosa ennek a cégnek, ami nagyon beteg és őrült

– tette hozzá Chagit Leviev.

A cég valódi vezérigazgatója elmondta, hosszú éveken át keresték őket cégek, amelyek a pénzüket követelték különböző magángépes vagy jachtos utakért, amelyeket Hayut intézett magának.

A Tinder-csaló jogi képviselőin keresztül már közölte, a jövő héten esedékes tárgyaláson nem kíván részt venni, ami a Leviev család szerint újra megmutatja azt, hogy egy gyáva emberrel állnak szemben, aki képtelen felelősséget vállalni a tetteiért.

Eközben a dokusorozatban szereplő nők, Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm és Ayleen Charlotte is összefogtak a Leviev családdal, és létrehozták a Stronger Together nevű szervezetet, és megfizethető áron karkötőket árulnak, amiből befolyt összeget a Tinder-csaló által megkárosított nők megsegítésére fordítják.

Az érintett nők a lapnak elmondták, együttesen még továbbra is 700 ezer dolláros (266,3 millió forint) adóssággal küzdenek.

Amennyiben a jövő heti tárgyaláson elítélik a csalót, újra évekre börtönbe kerülhet, annak ellenére is, hogy az elmúlt években már több büntetés-végrehajtási intézményben is megfordult. Két és fél évet ült egy finn börtönben, akkor három nő ellen elkövetett csalás miatt ítélték el. 2019-ben szintén csalás vádjával ítélték el, akkor négy nő megkárosításáért 15 hónapra ítélték egy izraeli börtönben, ahol azonban nem kellett sokáig sínylődnie, mindössze öt hónap után kiengedték jó magaviselet miatt, azóta pedig szabad emberként él.