Kiderült, mi okozta a Depeche Mode billentyűsének halálát

A Depeche Mode még május végén osztott meg egy bejegyzést közösségi oldalán, amelyben közölték a rossz hírt, hogy elhunyt billentyűsük, Andy Fletcher. Az viszont ez idáig tisztázatlan maradt, mi okozta pontosan a halálát. A banda most egy újabb nyilatkozattal jelentkezett, amellyel igyekeztek tiszta vizet önteni a pohárba.

Az Instagram-oldalukon megosztott nyilatkozatuk szerint szomorú hetek állnak mögöttük, azonban jólesik nekik, valamint Fletcher családjának is az a sok szeretet, amelyet a rajongóktól kapnak. Mint írták, nemrég megkapták a hivatalos álláspontot is billentyűsük haláláról, amelyet a család kérésére a rajongókkal is megosztanak.

Andy május 26-án aortadisszekción esett át az otthonában. Tehát, bár túl korai volt, természetes úton hunyt el, szenvedés nélkül

– írták, majd hozzátették: már tartottak egy megemlékezést a tiszteletére a múlt héten, ami igen meghatóra sikeredett. Rengeteg szép emlékük kötődik hozzá, amelyeket soha nem felednek.

Az aortadisszekció egy olyan állapot, amely során az aorta belső rétegében szakadás következik be, ezzel életveszélyes állapotot előidézve. A statisztikák szerint a betegek húsz százaléka még a kórházba érkezés előtt életét veszti, a túlélési esélyek pedig az idő előrehaladtával egyre rosszabbak.

(Borítókép: Andy Fletcher 2018. január 27-én. Fotó: Sergione Infuso / Corbis / Getty Images)