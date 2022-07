Az idei Best of Balaton-lista tökéletesen megmutatja, mennyire izgalmas gasztrokulturális hely lett 2022-re a tó és környéke. A zsűri idén nemcsak menő piacot, strandbüfét vagy gasztrokocsmát, hanem egy klasszikus cukrászdát is a legjobbak közé sorolt.

Egy kapuvári szabómester szerencsét próbáló fia volt az, aki megnyitotta az első Bergmann Cukrászdát 1939-ben Győrben. Ezzel kezdődött meg a Bergmann család nemcsak szerencsével, hanem sok munkával átitatott története, ami csakhamar egy, majd több győri cukrászdát eredményezett.

A Bergmann Cukrászdában pont úgy sütik a krémest, ahogy szerintem a nagymamák sütik a krémest, vagy legalábbis ahogy az én nagymamám csinálta mindig

– jelentette ki Ördög Nóra, a Best of Balaton kurátora, kiemelve, hogy a cukrászdában található krémes krémjében többek között benne van az otthon íze is.

A Balatonnál először 1992-ben bukkant fel a Bergmann Cukrászda cégére, amelyet 1999-ben újabb füredi egység követett. Az elmúlt három évtized során a Bergmann Cukrászda legenda lett: noha az alapító, Bergmann Ernő 2020-ban eltávozott, öröksége mai napig itt él velünk. Krémesük például a városi örökség részévé vált, de békebeli és modern süteményeik, kenyereik és pékáruik, fagylaltjaik, kávékülönlegességeik, teaspecialitásaik évről évre idevonzzák az édesszájú füredi polgárt és világlátott nyaralót is.

Ahogy a cukrászda társtulajdonosa beszámolt róla, a francia krémes számít a zászlóhajójuknak, amelyet különös gondossággal készítenek el, ám számos más sütemény is nagy népszerűségnek örvend.

A hagyományos recepteket tartjuk. Például mondjuk egy dobostortát az eredeti recept szerint készítünk

– mondta Bergmann.

Aki idejön, az a polgári nyugalom állócsillagát találja, vagy ahogy a tulajdonosok fogalmaznak: „az állandóságot és stabilitást nyújtjuk a változó világban”. Legyen hát 1999, 2007 vagy épp 2022, ugyanazt a minőségű Bergmann-krémest majszolhatjuk el valamelyik egység teraszán, aztán leöblíthetjük a vaníliafagyival megbolondított jeges kávéval, amiben nincsen jég. Minek is azt hígítani, ahogy a minőséget is felesleges.