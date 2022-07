Újabb boltot nyitnak Ördög Nóráék a Balatonnál

Ördög Nóra és Nánási Pál az utóbbi években két üzletet már megnyitott a Nekem a Balaton brand alatt. Most az Instagramon számoltak be az újabb bolt nyitásáról.

Kicsit már ferdén állunk mi is, mint a még fel nem fúrt Nekem a Balaton-cégér, de toljuk ezerrel, hogy biztosan készen álljunk a nyitásra: vasárnap 11 órakor várunk mindenkit Balatonfüreden!

– írta Ördög Nóra a kép mellé.

Arról, hogy balatonakarattyai nyaralótulajdonosokként miként indítottak sikeres vállalkozást a Balatonnál, a MOL Nagyon Balaton és az Index közös sorozatában számoltunk be tavaly nyáron. A műsorvezetőnő idén már a Best of Balaton kurátoraként tért vissza a képernyőre, és az egyik legjobb balatoni cukrászdát mutatta be nemrég.