Megváltozott Erzsébet királynő munkaköri leírása

A változtatásra azt követően került sor, hogy a királynőnek mozgásszervi nehézségek miatt több fontos eseményt is ki kellett hagynia az utóbbi időben.

A Buckingham-palota legfrissebb jelentésében azt írták, hogy nemrég megváltoztak a királynő „hivatalos feladatai”, amire legutóbb több mint egy évtizeddel ezelőtt került sor. A brit Daily Express a Telegraph nyomán úgy fogalmaz, hogy a változtatások értelmében

többé nem a királynő feladata lesz például a parlament ülésszakának megnyitása sem.

Ezt a feladatkört a trónörökös, Károly herceg veszi át tőle (a gyakorlatban egyébként már idén is ő nyitotta meg az ülésszakot).

A most kiadott riportban lényegében két külön kategóriába sorolták a királynő feladatait: brit államfőként, valamint a britek által létrehozott Nemzetközösség fejeként. Államfőként eddig a királynő feladatait 13 jól körülhatárolt pontba (a miniszterelnök kinevezése, állami látogatások lebonyolítása stb.) szedték.

Ezzel szemben most mindössze annyit írtak, hogy a királynőnek „számos parlamenti és diplomáciai feladatot teljesítenie kell”, de nem egyedül, hanem ebben „segíthetik őt a királyi családnak azok a tagjai, akik őfelsége képviseletében hivatalos feladatokat látnak el”. Kiemelték azt is, hogy csak és kizárólag más államfőket kell személyesen a királynőnek fogadnia hivatalos látogatásokon, alacsonyabb rangú személyeknél a királyi család más tagja is helyettesítheti őt.

Ezzel párhuzamosan a Nemzetközösség fejeként betöltött szerepéről is csak annyit írtak most már, hogy a királynő feladata a szervezet „egységének, identitásának, stabilitásának” stb. képviselete, de csak abban az esetben, amikor „ez megvalósítható vagy szükséges”.

A Daily Telegraph azt írja, hogy a gyakorlatban a legtöbb szerepkörben valószínűleg Károly herceg fogja helyettesíteni a királynőt. Szinte kizárt például az, hogy Erzsébet királynő hivatalos látogatást tegyen a jövőben külföldön.

A brit lapnak nyilatkozva a Buckingham-palota egyik dolgozója azt mondta: nem „drasztikus”, hanem csak „kisebb” jelentőségű változtatásokról van szó a riportban.