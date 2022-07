Ördög Nóra és Till Attila tizenegy héten át hozza közelebb az idei Balaton körüli fesztiválokat, programokat a szervezőkön, előadókon, sztorikon és kulisszatitkokon keresztül. 2022-ben májustól szeptemberig közel 20 nagy esemény részese a MOL Nagyon Balaton sorozatának, az NN Ultrabalatontól és a Paloznaki Jazz Pikniktől a Művészetek Völgyén át egészen a VeszprémFestig.

Podcastszériánk második részében Lobenwein Norbert fesztiváligazgató, a VOLT alapítója és Gianni Annoni műsorvezető, szakács beszél a Best of Balaton kezdeményezésről, amelynek célja a Balaton legjavának összegyűjtése, szigorúan személyes élmények alapján. A tavalyi ötven után idén húsz jelölt mutatkozik be az Indexen, de jövőre is lesz miből válogatni, legalább negyven ajánlat sorakozik a kurátoroknál.

Gianni a kilencvenes évek első felében járt először a Balatonnál, mint mondja, akkor a büfé jelentette a tó szexi részét, palacsintával, főtt kukoricával. Az utóbbi években viszont a gasztronómiai forradalomnak köszönhetően egyre gyorsabban változik a Balaton arculata, és válik egy szezonális nyaralóhelyből tizenkét hónapos úti céllá. Tilla továbbra is ragaszkodik a gyökerekhez, és a puccos éttermek helyett a retrót keresi, de abban mindenki egyetért, hogy a kettő együtt adja a Balaton lényegét.

Tilla ezúttal részletesen is beszámol élete első meghatározó balatoni élményéről, a monokiniző német turisták feltűnéséről a parton, amely meghökkentő reakciókat váltott ki a nyaralókból a hetvenes években. A kisebb csődületből néhányan vízipisztollyal vették célba a napozókat, ők pedig széttárták a kezüket, és csak annyit kérdeztek:

Ti teljesen hülyék vagytok?

Ördög Nóra középiskolásként ennél jóval komolyabban vette a balatoni nyarakat, két szezont is végigdolgozott, csapolta a sört, adagolta a minifánkot, és számára ma sem válik szét a munka és a nyaralás a tónál. A mai részből ezen kívül kiderül még:

Hol nyaralt életében először Gianni a Balatonnál?

Hogyan festené le Ördög Nóri a Balaton 365 arcát?

Kinek a Best of Balaton ajánlásait szereti legjobban Lobenwein Norbert?

Melyik vízi állattól fél Ördög Nóra a legjobban?

Balatoni podcastsorozatunk nyitó epizódját itt találja, a jövő héten pedig újra jelentkezünk Ördög Nórával és Till Attilával, tartson velünk akkor is!