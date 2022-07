A színész, akire minden karaktert ráöntöttek – mit tud a születésnapos Tom Hanksről?

Tom Hanksnek eddigi pályafutása során alig lehetett olyan szerepet adni, amiben ne érezte volna otthonosan magát. Nem véletlen, hogy kétszer Oscar-, négyszer pedig Golden Globe-díjjal is jutalmazták már. A Dan Brown-könyvek főszereplőjét, Robert Langdon professzort alakító Hanks nemrég az Elvis című filmben játszotta el az énekes kétes múltú menedzserét, Tom Parkert. 66 év ide vagy oda, úgy tűnik, a színész nem érzi, hogy kiöregedett volna a szakmából, így sok pályatársához hasonlóan ő is addig üti a vasat, amíg meleg. Alábbi kvízünkben pedig most Ön is tesztelheti, mennyire van tisztában a születésnapos sztár életével.

(Tom Hanks vörös szőnyegen 2016. október 13-án. Fotó: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)