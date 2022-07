Mickey Rourke: Nem értem, mi van Putyinnal, teljesen más volt

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Top Gun sikerfilm folytatása, a Top Gun: Maverick hatalmas kasszasiker volt, már az első hetekben rekordokat döntött a vadászgépes film, a már 60 éves főszereplő Tom Cruise-t pedig az egekig magasztalták a kritikusok és rajongók is a mozi kapcsán.

Nem mindenki volt azonban elragadtatva Cruise alakításától, a Golden Globe-díjas amerikai színész, Mickey Rourke szerint ugyanis kollégája 35 éve ugyanazt a karaktert játssza, ami finoman szólva sem nagy teljesítmény – írja a Mirror.

Nem tiszteltem azt, amit elért. Nem érdekel sem a pénz, sem a hatalom. Engem Al Pacino, Chris Walken és De Niro korai munkája, vagy Richard Harris és Ray Winstone érdekel. Olyan színész szeretnék lenni, akire annyira akarnak hasonlítani, mint Marlon Brandóra annak idején. Ők mindig szerettek volna újat mutatni színészként, míg Tom Cruise 35 éve ugyanazt a szerepet játssza

– szúrt oda Rourke kollégájának.

A Pankrátor vagy a The Expendables – A feláldozhatók című filmből is ismert Rourke nem először kerül a média kereszttüzébe kijelentései miatt, tavaly szintén kollégáiba állt bele, akkor a Marvel-filmeket kritizálta – annak ellenére, hogy ő maga is szerepelt a Vasember 2-ben –, de oroszbarátsága miatt is bajba került már.

A Vlagyimir Putyin jóbarátjának tartott színész az orosz–ukrán háború kapcsán azonban tiszta vizet öntött a pohárba és elítélte a civil áldozatokkal járó vérontást.

Egyszer Putyin meghívott egy otthonba, ahol gyógyíthatatlan rákos gyerekeket kezeltek Szentpéterváron. Nagyon szívszorító volt. Amikor Vlagyimirre néztem, egy olyan valakit láttam, aki aggódik, egy empatikus embert, aki önszántából van ott. Emiatt is nem értem, hogy mit akar most egy testvérországtól. Nemcsak katonákat ölnek meg, hanem időseket és fiatalokat is. Kórházakat, iskolákat támadnak. Mindez nem helyes!

– mondta a színész.

(Borítókép: Mickey Rourke 2022. június 17-én. Fotó: Paul Archuleta/Getty Images)