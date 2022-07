A koronavírus-járvány és a változó igények alaposan betettek a revütáncosoknak – azaz a vegasi showgirlöknek –, így a jövőjük mondhatni kudarcra van ítélve. Ugyan Las Vegas egykoron még olyan revüműsoroknak adott otthont, amelyeken több világsztár is tiszteletét tette – köztük Celine Dion és Elton John –, de már nem igazán kíváncsiak a nézők az ehhez hasonló produkciókra. A Daily Mailnek nyilatkozó egyik forrás kifejtette, ő próbált megvalósítani egy ilyen műsort a városban, ám nem járt sikerrel.

Megváltoztak az idők. Régen vegasi showgirlnek lenni még megtiszteltetés volt. Képzett táncosoknak kellett lenniük, illetve nagyon szigorú szabályok vonatkoztak a magasságukra és a súlyukra, ők voltak Las Vegas arcai

– nyilatkozta a bennfentes, illetve megjegyezte, a nők már nem akarják, hogy így lássák őket, és előbb választják azt, hogy egy szórakozóhelyen vállalnak munkát hoszteszként. Vagy ha mégis ilyen munkára vágynak, akkor inkább szegődnek egy-egy olyan hotelhez, ahol medencés bulikat tartanak.

Mikor Adele Las Vegas-i koncertsorozatát szervezték, akkor is revütáncosnak öltözött lányokat akartak felvenni, hogy az ajándékboltba csalogassák a vásárlókat, de kudarcot vallottak. Mint a forrás hozzáteszi, nagy problémát jelent, hogy a járvány miatt sokan felhagytak ezzel a munkával, vagy új állást szereztek, amelyet otthonról is tudnak végezni. Megjegyezte, azok a lányok, akiket most lehet látni Las Vegasban, csak utánzatai a korábbiaknak. Húsz dollárért pózolnak az utcán a turistákkal, ami már köszönőviszonyban sincs azzal, amilyen feladatot korábban szántak nekik.

Komoly szabályoknak kellett megfelelniük

A vegasi showgirlök az 50-es évektől kezdve váltak népszerűvé, és egyet jelentettek azzal a csillogással, ami a várost jellemezte. Számos híresség, köztük például Frank Sinatra is nagy rajongója volt a revütáncosoknak, akiknek elég szigorú szabályoknak kellett megfelelniük ahhoz, hogy showgirlök lehessenek. Elsősorban a magasságukat szabták meg, aminek 172 centiméter és 182 centiméter között kellett lennie, illetve nem lehettek nehezebbek 54,4 kilogrammnál.

Az elvárások megfelelnek egy klasszikus értelemben vett modell méreteinek, ám az ő esetükben nem minden volt a külső. A legtöbb lány ugyanis amellett, hogy súlyával és magasságával beleillett a tökéletes showgirl imázsába, képzett táncos is volt egyben. Öt műszempillát viseltek – hármat felül, kettőt alul –, fejdíszük ugyanakkor nem volt éppen pehelysúlyú, akár 11 kilót is nyomhatott. Jelmezük pedig legtöbb esetben Swarovski kristályokkal volt kirakva, ahogy egyéb díszítőelemek is akadtak, ezzel csaknem 6 millió forintnyi összegre feltornázva az árát.

Nem voltak kispályások

Ahogy egy korábbi showgirl, Lisa Medford visszaemlékezett, valóban embert próbáló feladat volt színpadra lépni, még saját csincsillájuk és cobolyuk is volt – ami egy nyesthez hasonló állat.

Volt egy köpenyem, amit ketten cipeltünk egyszerre, 26 kiló volt és bársony-szatén béléssel rendelkezett. Ezenfelül a fejdíszem is volt vagy 11 kiló

– nyilatkozta Medford.

Hogy mekkora népszerűségnek örvendtek anno a revütáncosok, arra jó példaként szolgál Grant Philipo is, aki élete során több mint negyvenezer emléktárgyat tudott összegyűjteni a lányoktól. Mint mondta, igen ízléses előadások voltak még akkor, és nem olyan műsorokra kell gondolni, amikor a lányok ölben táncolnak.

A showgirl egy veszélyeztetett faj és hamarosan kihal. Ez Vegas nagy szégyene

– jelentette ki Philipo.

Ahogy azt a forrás kifejtette, az igazi revütáncosok évtizedekkel ezelőtt még előkelőek voltak, és csak annak érdekében szórakoztatták a kaszinó vendégeit, hogy még tovább ott maradjanak, így valószínűleg többet is költenek majd. Ám ez a jelenség már úgy tűnik, lassan a múlt homályába vész. Azonban van még remény, mivel a Las Vegasban található Bally's Casino egy új revüműsorral, az Extravaganzával rukkolt elő, hogy újjáélesszék a showgirlök világát. Az előadások során motoros kaszkadőrök, akrobaták és humoristák is fellépnek, ám a kaszinó honlapja szerint már most több időpontot is törölniük kellett.

A szórakoztatóipar egy lépéssel előrébb jár. A showgirlök pedig már nem számítanak új jelenségnek

– mondta Simon Painter, az America's Got Talent Live kreatív igazgatója.

(Borítókép: Revütáncosok 2020. november 28-án Las Vegasban, Nevadában. Fotó: Ethan Miller/Getty Images)