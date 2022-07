Cameron Diaz okkal döntött a visszavonulás mellett

Nagy fordulópont jön el Cameron Diaz életében augusztus végén, mivel akkor tölti be 50. életévét, ami a hírességek esetében még kardinálisabb kérdés. A színésznő nemrég tért vissza egy nyolc évig tartó szünetről, ez idő alatt ugyanis nem tűnt fel egy produkcióban sem. Bár azt tekintve, hogy korábban mennyi filmes felkérést vállalt el, kellett is neki a pihenés. Anyagilag ugyanakkor talán annyira nem is viselte meg a pihenőidő, mivel a vagyonát körülbelül 57 milliárd forintra saccolják, amiből azért el lehet lenni.

A Charlie angyalai, a Maszk és a Rossz tanár színésznője után kapkodnak a filmstúdiók, ám a 90-es években nem ez volt a helyzet. Akkor még modellként dolgozott, de nem igazán jöttek a felkérések, így szinte minden adandó munkalehetőséget megragadott. Egy alkalommal például azzal bízták meg őt, hogy juttasson el egy bőröndöt Marokkóba, ám annak tartalmával nem volt tisztában. Azzal hitegették, hogy egy modellmunkához van köze. Csak akkor döbbent rá, hogy tudtán kívül valamiféle illegális szállítmányt akarnak átcsempészetni vele a határon, amikor a reptéren lekapcsolta egy határőr.

Fotómodellként kezdtem el dolgozni és elég pénzt kerestem ahhoz, hogy Párizsba költözzek és szerezzek egy apartmant, amit egy lánnyal osztottam meg, ő egyébként még mindig az egyik legjobb barátom. Egy teljes éven át ott voltam, de egy napot se dolgoztam. Nem találtam munkát, majd mégis megbíztak egy feladattal, azt hiszem, drogot csempésztem át Marokkóba

– fejtette ki Diaz a Second Life című podcastban, majd hozzátette, ez az eset a kilencvenes évek elején történt.

A színésznő elmondása szerint adtak neki egy lezárt bőröndöt, amibe állítólag a ruháit tették. A gépről való leszállást követően azonban arra utasították a határőrök, hogy árulja el, mi van a csomagban, így teljesen pánikba esett. Mint megjegyezte, egyáltalán nem érezte magát biztonságban.

Azt mondtam nekik: »Nem tudom, nem az enyém, fogalmam sincs, kié«. Ez volt az első és utolsó munkám Párizsban

– mondta a színésznő, ahogy azt is megemlítette, a bőröndöt inkább otthagyta, így hazamehetett Párizsba. Nagy szerencséje volt, mivel Marokkóban akár tíz évre is börtönbe kerülhet az, aki megpróbál drogot csempészni, bár arról azóta sem tudni, hogy pontosan mi lehetett a bőröndben. A bizarr kaland ugyanakkor nagy szerencsét hozott neki, mivel egy hétre rá kapott szerepet a Maszk című filmben, amelyben Jim Carrey-vel szerepelt együtt.

Fotó: Port.hu Cameron Diaz és Jim Carrey a Maszk című filmben

Ugyan a producerek kezdetben Anna Nicole Smitht választották ki Tina Carlyle szerepére, azonban Chuck Russell rendező ragaszkodott Diazhoz, mivel úgy gondolta, szó szerint ráöntötték ezt a szerepet. Ahogy Diaz kifejtette, ekkor még mindig Párizsban élt, de volt egy lakása Los Angelesben, illetve az akkori barátja is ott lakott, így hazatért. Az ügynöke már azzal a hírrel fogadta, miszerint rá esett a választás.

Azt mondtam: »Te megőrültél? Nem vagyok színész, nem ezzel foglalkozom«. Épp akkoriban kezdtem menstruálni. Esély nem volt arra, hogy szexin öltözzek fel arra a napra, így csak azt kérdeztem: »Viccelsz velem?«. De Chuck csak kedvesen azt mondta: »Te vagy az én Tina Carlyle-m, felkészítelek erre a szerepre«

– magyarázta a színésznő, aki egy hétre rá tudta meg, övé a szerep.

A visszavonulás mellett döntött

Cameron Diaz nevét mára a legnépszerűbb színésznők között említik, eddigi munkássága során négy Golden Globe-jelölést is kapott. Kétségkívül az egyik legjobban fizetett a pályatársai közül, ám 2014-ben mégis úgy döntött, hogy kicsit parkolópályára helyezi a színészetet. Utoljára az Annie című filmben lehetett látni a mozivásznon, ám belefáradt a folytonos hajtásba, és abba, hogy állandóan a napirendhez kellett igazodnia. Hozzátette, gazdagnak és híresnek lenni szívás, ami valójában a hátránya annak, ha valaki színész.

Nagyon ki voltam égve, folyamatosan forgattam. Két filmben szerepeltem egyszerre, így az életem elég kiegyensúlyozatlan volt

– mondta Diaz, aki emiatt döntött úgy, hogy az Annie című filmet követően szabadságra megy, hogy magával is tudjon törődni.

A színésznő még 2015-ben házasodott össze a Good Charlotte zenekar zenészével, Benji Maddennel, majd négy évre rá megszületett a lányuk, Raddix. Mint Diaz megjegyezte, kedvesével szintet akartak lépni, amit akkor nem tehettek volna meg, ha ugyanolyan ütemben folytatja a filmezést, mint előtte. Hozzátette, húsz éven át hajtott, így szüksége volt arra, hogy az élete más területén is előrelépés történjen. Bár tény, hogy egyáltalán nem unatkozott, mivel biobor-vállalkozása, az Avaline ügyeit egyengette. Most pedig úgy tűnik, végre a filmvászonra is visszatér. Nemrég jelentették be ugyanis, hogy a Back in Action című, Netflixen debütáló filmben fog szerepelni Jamie Foxszal egyetemben.

Diaz ugyanakkor kijelentette, még annak ellenére is az anyaság lesz fókuszban az életében, hogy újra visszatér a filmezéshez. Még ha nem is olyan intenzitással, mint karriere kezdetén. Illetve kifejtette, olyannyira ellustult a szabadság alatt, hogy még az arcát is elfelejti megmosni.

Nem csinálok semmit. Soha nem mosom meg az arcom. Egymilliárd termék porosodik a polcon. A belemet is kidolgoztam, amíg abba nem hagytam a filmezést. Most már elég lusta vagyok

– magyarázta Kelly Clarkson műsorában a színésznő, aki mindig is imádott forgatni és a stábtagokkal lenni, bár önbizalma sosem volt az igazi. Elmondása szerint mindig meglepte, amikor újabb szerepet kapott, mivel sokszor tartott attól, hogy bármikor kirúghatják. Mint mondta, izgatottsággal tölti el minden új film, illetve kiemelte, a stáb összes tagjának pont olyan fontos a munkája, mint az övé. Kivéve, hogy ő kamera előtt szerepel, így őt elég nehezen lehet helyettesíteni.

(Borítókép: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)