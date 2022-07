Új műsorokat jelentett be a TV2 programigazgatója

Új műsorokkal és régi formátumok leporolásával is készül a TV2 az őszi szezonra. Lékai-Kiss Ramóna a Nagy Ő-ben, Demcsák Zsuzsa pedig egy párkereső realityben lesz házigazda, de Kulcsár Edina és G.w.M Varga Márk is főműsoridős szerepet kapott. Az érkező produkciókról a cégcsoport programigazgatója, Fischer Gábor osztott meg részleteket.

Fischer Gábor már öt éve dolgozik programigazgatóként a TV2 Csoportnál. Előtte, másfél évig a vállalat kábelcsatornáit igazgatta, ahol elsősorban az volt a feladata, hogy felépítsen egy teljesen új kábelportfóliót. A cégcsoportnak korábban összesen négy csatornája volt, amely a szakember irányításával 14-re bővült. Mindez fontos lépés volt abban a stratégiában, amelyet a cégcsoport eredményeinek javítása érdekében Fischer megálmodott, szerinte ugyanis csak így lehetett behozniuk a lemaradásukat a konkurens RTL Magyarországgal szemben.

A TV2 az utóbbi időben a versenytársához képest láthatóan más irányelvek szerint működik – a főcsatornán a hangsúlyt elsősorban a szórakoztató tartalmakra helyezik, amelyekből az év második felében sem lesz hiány. Hogy milyen produkciókkal készül a csapat, arról Fischer Gábor több részletet is megosztott az Indexszel: régi műsorokat is elővesznek, illetve képernyőre kerülnek új formátumok, amelyek közül az egyikben Kulcsár Edina és G.w.M. (Varga Márk) is feltűnik majd.

Utoljára akkor beszélgettünk, amikor az Exatlon forgott. Utólag hogyan értékeli a műsort?

Szerintem hozta, amit a TV2 elvár tőle, úgyhogy örülök, hogy megvalósítottuk az All Star évadot. Idén egyébként a TV2 Csoport egy elég sikeres időszakát éli, amihez az Exatlon is sokat hozzátesz. Csoportszinten az egész napot alapul véve éves átlagban mindhárom kiemelt célcsoportban (A18–59, A18–49, A4+) vezetjük a nézettségi versenyt. A tavaszi időszakot meghatározó produkciók a fontos sávokban mind jól teljesítettek. Itt érdemes megemlíteni, hogy a főcsatorna egyre erősödő eredményeiben fontos szerepe van az infotainment műsorok – Mokka, Mokkacino, Tények, Tények Plusz – sikerének is.

Az Exatlon valahol szívügye a sorban, hiszen az ön javaslatára vette meg a csatorna anno a formátumot. Pont öt éve, hogy a cégcsoportnál programigazgatóként dolgozik – van esetleg még olyan műsor, ami ez idő alatt ennyire fontos lett önnek?

Valahol minden műsor egyformán fontos, hiszen mindet azért csináljuk, mert valamilyen szempontból szüksége van rá a TV2 Csoportnak. Nyilvánvalóan az Exatlonért sokat kellett tenni, mert kevesen hittek benne, ezért is olyan emlékezetes. De annak is örülök, hogy a Dancing With The Starst megvalósítottuk, mert nagyon pozitív a fogadtatása a nézők és a kereskedelmi ügyfelek körében is. Ez is egy rizikós kísérlet volt, mert a formátum egyik elődje már ismert volt Magyarországon, de az eredeti verziót végül mi valósítottuk meg, ami egy fontos állomása volt annak, hogy hosszú évek után a TV2 tudott szombat estére show-műsort készíteni. Még a BBC is a magyar műsor intróját mutatta be az éves konferenciáján példaként, ami igazolja, hogy a magyar szakemberek kisebb költségvetésből is csodákat valósítanak meg.

Legutóbb azt is említette, mennyire fontos, hogy új arcokat neveljenek ki, akiknek átjárást biztosítanak a műsorok között. Mennyire érzi eredményesnek ezt a törekvést?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon komplexen próbálunk a képernyőseinkkel foglalkozni. Rengeteg független felmérés és visszajelzés alapján jelenleg a TV2 rendelkezik a legértékesebb műsorvezetőkkel. Köztük van Ördög Nóra, Lékai-Kiss Ramóna, Tilla, Majka, Stohl András és Kasza Tibor, akik évek óta meghatározó arcaink. Azt gondolom, hogy nálunk ilyen sok jó műsorvezető van, több okra is visszavezethető. Egyrészt jóval több szórakoztató műsor készül, míg a versenytársunknál inkább a fikcióalapú programstratégia a meghatározó. A TV2-nél is van fikció, de ezek inkább kiegészítői a programstruktúrának. Mivel több műsort gyártunk, több képernyős arcra van szükségünk, és azt gondolom, mára egy nagyon erős gárdával rendelkezünk – a régi arcok mellett olyanok is vannak nálunk, akik az elmúlt öt évben az én megkeresésemre jöttek át a konkurenciától a TV2-höz.

Mit ajánlott nekik?

Hogy mi nemcsak egy állást kínálunk, hanem karakter- és személyiségfejlődést is egyben, hogy ki tudjanak teljesedni olyan formátumokban, amelyeket korábban nem volt lehetőségük kipróbálni. Az éves műsorstruktúra összeállításánál célkitűzés, hogy ezeket az ígéreteket be is tartsuk, és azt gondolom, a képernyőseink elégedettek. A munkaköröm része a műsorvezetőkkel való kapcsolattartás, az elmúlt években megismertük egymást, így mostanra már mindenki hozzá passzoló műsort vezet, és közösen beszéljük meg, hogy mik a következő időszak feladatai. Lékai-Kiss Ramóna az utolsó igazolásunk a konkurenciától, vele kapcsolatban is törekedtünk rá, hogy minél több szerepben megjelenjen, de Gelencsér Tímea is újabb feladatokat kap folyamatosan. Nálunk debütált országos kereskedelmi csatornán főműsoridőben Monoki Lehel is, mint az Exatlon Hungary új műsorvezetője, aki ősszel is feltűnik majd a képernyőn. Köllő Babett pedig szintén valahol a TV2 sikertörténete, aki mostanra eljutott odáig, hogy Tillával vezette a Drágám, add az életed! tavaszi szériáját. Most már olyan képernyős párosokat is tudunk alkotni, akik egymásra hatva is fejlődhetnek. Annak idején Majka például Ördög Nóra mellett, a Rising Starban vezetett először párban élő show-műsort.

A szereplőgárdában is hoznak újításokat. Legutóbb az online téren igen népszerű Marics Peti volt az, aki főműsoridőben a TV2-n szerepelt először, azóta pedig az Ázsia Expresszhez is leigazolták.

Próbálunk törekedni rá, hogy a TV2 egy érdekes televízió legyen. A törzsközönség igényei miatt fontos a megszokottság a képernyős arcokra és a szereplőkre vonatkozóan, de amikor arról beszélünk, hogy zsugorodik a televíziós piac, és a fiatalok egyre kevésbé néznek tévét, mennünk kell az irányukba is. Figyeljük, kik azok, akik a különböző online platformokon tömegeket mozgatnak meg, és próbáljuk a show-műsor-mezőnyt úgy összehozni, hogy a TV2 törzsközönsége mellett az újak felé is nyissunk. Amikor egy olyan karaktert találunk, mint Marics Peti, akit a visszacsatolások alapján kétségtelenül megkedveltek a nézők, értelemszerűen szeretnénk egy következő műsorunkba is leigazolni, kialakítva a nézőkben azt az érzést, hogy azok az arcok, akiket megszeretnek, előbb-utóbb más produkciókban is feltűnnek a TV2-nél.

Az Ázsia Expressz forgatása alatt furcsa módon az influenszerek oldalain azért nagyjából nyomon lehetett követni, mikor eshettek ki a versenyből. Ez nem vesz el a műsor érdekességéből?

Nem egyszerű, ha influenszerekkel is dolgozik egy produkció, mert nagyon nehéz őket kordában tartani, de elég komoly szerződéseket kötünk. A kreatív producerek megegyeztek a szereplőkkel, hogy a kiesésük után bizonyos ideig nem posztolhatnak. Mivel annyira ismertek, ha feltűnnek itt-ott, azonnal lefotózzák őket, egyébként sem lehetne a végtelenségig eltitkolni, hogy már hazajöttek. De ha a forgatás egy hónapig tart, és két hét után bejelentkeznek, akkor azért nagyon nehéz kitalálni, hogy ki mikor esett ki pontosan. Egyébként a műsor nagyjából 30 nap alatt leforgott, és hónapokkal később kerül képernyőre, így nem gondolom, hogy a széles tömegek majd ősszel emlékeznek, hogy ki mikor posztolt a nyár folyamán.

A tévés arcok és a szereplőgárda mellett az elmúlt években a kábelcsatornák száma is bővült. A TV2 Csoport jelenleg 14 csatornát működtet. Kell ennyi egyáltalán?

Mikor 2016-ban kábelcsatorna-programigazgató lettem, óriási hátrányban volt a TV2 Csoport – csak a főcsatornából meg pár kis kábelcsatornából állt. Akkor az volt a feladat, hogy ezt ledolgozzuk. Kidolgoztunk egy tervet, aminek az volt a lényege, hogy az amúgy is nagyon fragmentált, sokszereplős piacot még több szereplőssé tegyük. Nyilvánvaló, hogy a TV2-t üzletileg is erősebb alapokra kellett helyezni, a bevételszerzésnek pedig egy módja, ha növeled a reklámpiacon a részesedésedet, illetve kábeltelevíziós bevételeket szerzel. Addig, amíg az RTL Magyarország nagyobb portfólióval rendelkezett, az eredményei is jobbak voltak, mint a TV2 Csoporté. A különbséget csak egy nagyon erőteljes bővüléssel lehetett csökkenteni.

Ezek szerint megéri fenntartani ennyi kábelcsatornát.

Meg, hiszen a bővítés egy erőteljes dominanciát adott a TV2-nek, az eredményeink elkezdtek drasztikusan növekedni, így lehetőség nyílt további fejlesztésekre, amelynek eredményeképp 2019-re elkezdtünk úgy kinézni, mint egy televíziós portfólió, aminek erős kábelcsatornái vannak, és egy folyamatosan erősödő főcsatornája. Ha a versenytársad azt tudta kommunikálni 2016-ban, amikor elkezdtük ezt a fejlesztést, hogy ő „kétszer akkora”, mert gyakorlatilag nemcsak dupla csatornaszámmal bírt, hanem a csatornacsalád közönségaránya is kétszer nagyobb volt, mint az akkori TV2 Csoportnak, viszont pár év múlva nagyítóval kell nézegetni a kutatási osztályokon, hol van még olyan célcsoport vagy idősáv, amiben még vezet, az számunkra jelentős eredmény. Ezáltal egyre komolyabban vesznek, és a hirdetők is úgy kezelnek üzletileg, ahogy kell. Véleményem szerint erős kábelcsatornák nélkül a TV2 sem lenne ennyire eredményes – ez volt az első lépés a hátrány ledolgozásában.

Akkor igazából úgy nagyobb a TV2 nézettsége, hogy egy kalap alá veszik a kábelcsatornákkal.

Igen, ezt szokták mondani a kritikusok. De amikor a TV2 Csoport bővülése előtt a szakma szereplői kiemelték, mennyire nézett az RTL Klub, azt nem tették hozzá, hogy ott jóval több műsor készült, mint a TV2-n annak idején. Minden kábelcsatornának meg van a maga szerepe a portfólióban. Nem is lehet egy mese- vagy sportcsatornát összehasonlítani egy nagy általános szórakoztató csatornával, de ezeknek is van létjogosultsága, mert a közönségük ugyanúgy befizeti a kábelszolgáltatói díjat, különben nem létezne ez az iparág. Egyébként ha ugyanannyi csatornánk lenne, mint az RTL Magyarországnak (8), akkor a mi nyolc legnézettebb csatornánkkal is nézettebbek vagyunk, ezért ez a kritikai érv már nem helytálló. Nem csak a csatornacsaládok versenyét vezetjük, a legnézettebb csatornát is mi adjuk. 2022 első fél évében, mindhárom kiemelt korcsoportban, a teljes napot nézve a TV2 nézettebb volt, mint az RTL Klub.

Azok a csatornák, amelyekkel versenybe szálltunk, ma már nézettebbek, mint a konkurenciájuk. Hat évvel ezelőtt indult el a Mozi+, ami egy hónappal később már egy közel 4 százalékos eredményű csatorna volt, ma pedig nézettebb, mint a Film+, nemcsak főműsoridőben, hanem az egész napot véve minden célcsoportban. Valóban egy picit kisebb lenne az előnyünk, ha a cégcsoportnak nem lenne ennyi csatornája, de akkor az erőforrás sem a sportjogokba vagy főzős tartalmak vásárlására menne, hanem lehet, hogy még egy sorozatot gyártanánk, vagy még egy show-műsort, amivel eldicsekedhetnénk egy nézettségi sajtóközleményben hétfő reggel.

Szerintem ennyi év után inkább stratégiai elveket és irányvonalakat kell összehasonlítani, és azt kell vizsgálni, melyik portfólió nő, stagnál vagy csökken. A folyamatnak, bízom benne, egyszer úgy lesz vége, hogy előbb-utóbb a TV2 Csoport főműsoridőben meg fogja verni az RTL Magyarországot, ahol már csak 2 tized a hátrányunk. Bár üzletileg nem a főműsoridőn van a hangsúly, mert egész nap szállítunk GRP-kat, azt gondolom, amíg ezt nem érjük el, mindig lesznek olyan hangok, amelyek nem olyan mély hozzáértéssel ezt jogosan megkérdőjelezik. A piaci változások szerintem hosszú távon a mi stratégiánknak fognak kedvezni.

A két tévé nem is egészen ugyanúgy méri a nézettséget. Hogyan lehet így összevetni ténylegesen az eredményeket?

Nagyon nehéz, mert ugye nálunk szélesebb a korcsoport, a TV2 18–59-et, az RTL 18–49-et néz. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt ez reális korcsoport volt, de ha valaki azt mondja, hogy egy 50 éves embernek ma nincs vásárlóereje, az egy másik világban él. Mi sokszor kommunikálunk egész napot nézve, mert míg a kereskedelmi tévék indulásakor a főműsoridőnek volt létjogosultsága, addig például májusban a teljes lakosságból több ember néz egy 5 órakor kezdődő török sorozatot nálunk, mint a Fókuszt este 7 és 8 között a konkurencián. Ehhez a mérésekben is igazodni kellene, mert előbb-utóbb mindenkinek a tömegek fognak számítani, amit úgy lehet elérni, ha nyitjuk a célcsoportot. Indokolt lenne akár még 59-en túl is mérni a nézettséget. Persze azon lehet vitatkozni, hogy az idősebbek vásárlási szokásaira mennyire hatnak a reklámok, viszont az tény, hogy jelentős réteg aktív és magas vásárlóerővel rendelkezik ebben a szegmensben is.

Emellett mi azokat is elismerjük, akik külföldi csatornákat néznek, hiszen ezért is kábeltelevíziós díjat fizetek. Kivenni a mérésből azokat, akik egy amerikai elnökválasztás napján valamelyik külföldi hírcsatornát választják, ezáltal mesterségesen felkozmetikázni a maradék tévéműsor eredményét, pedig valójában azok mögött nincs is annyi ember, szerintem egy hirdetői megtévesztés. Ez is az RTL-es számítási modell gyengesége, úgyhogy így valóban nehéz összehasonlítani az eredményeket, de ha eljutunk oda, hogy minden szegmensben elsők leszünk, mindegy lesz a célcsoport is. Már csak egy kicsit kell várni, hogy egyértelmű legyen.

Egyébként mi az, ami az RTL-lel szemben jelenleg a legnagyobb kihívást jelenti?

Az idő. Ez egy futóverseny, ahol az ellenfél hamarabb állt fel a rajtvonalhoz a valódi versenyt illetően. Fejlődésben szerintem mi gyorsabbak vagyunk, náluk viszont nagyon erős brandek vannak. Az RTL-nél 1997 és 2000 között kezdődött az építkezés, majd ezután kilőttek, egy ideig egyedül – ha nem áll senki a ringben, úgy nagyon sikeresen lehet bokszolni. Mióta ott van mindkét csatorna az éles versenyben egy jó stratégiával, kiegyensúlyozottabb lett a helyzet, az időt viszont nem tudjuk gyorsabban ledolgozni. Éves átlagban a TV2 Csoport minden kiemelt célcsoportban nyer, főműsoridőben megvan a teljes lakosság, de nincs meg a két, kereskedelmileg fontos célcsoport, ám ez esetben is nagyon pici különbségekről beszélünk, ami ha azon az úton megyünk, amit elterveztünk, szerintem elolvad. Abban bízom, ha az RTL folytatja a jelenlegi stratégiáját, a TV2 pedig ehhez képest szándékosan egy markánsan megkülönböztethető dolgot csinál, nagyon hamar holtversenybe kerülhet a két főcsatorna azokban a napszakokban is, ahol jelenleg még az RTL Klub vezet – a teljes napon ugye már a TV2 a nézettebb.

Az önök esetében ez a szórakoztató műsorok mennyiségének növelése.

Igen, míg a versenytársnál a hosszabb évadokra bontott napi és heti sorozatok a meghatározók. Ez a fajta stratégia a TV2-nek egy ideig pont hogy hátrányt jelentett, 6-8 hetente állandóan új formátumot kellett venni, költségvetést csinálni, forgatni, utómunkázni, ám mindez azt eredményezte, hogy mára mi sokkal több tévéműsort kínálunk, sokkal több arcunk van, és sokkal több háttérembernek van esélye fejlődni a gyártási és kreatív folyamatokban. Ami korábban hátrány volt, a streaming előretörésével ráadásul most előnnyé válik, mert trendi és érdekes, hogy nálunk folyamatosan újdonságokat kap a néző.

A közeljövőben mire készülnek?

Szeretnénk most már tényleg feltenni az i-re a pontot, és nem is feltétlenül az RTL Klubbal versenyezni, hanem létrehozni egy egyértelműen piacvezető csatornát. Rengeteg műsor készül, ősszel érkeznek az elmúlt években meghatározó formátumok, az Ázsia Expressz, a Séfek séfe és a Farm VIP is új évaddal jelentkezik. A Nagy Ő is visszatér Árpa Attilával, a műsor házigazdája pedig az idei szériában Lékai-Kiss Ramóna lesz. A hétvégi show-műsorok közül szombatonként kerül adásba a Dancing with the Stars harmadik évada, vasárnaponként pedig a Sztárban Sztár leszek! epizódjait láthatják a nézők Tóth Gabival, Pápai Jocival, Majkával és Köllő Babett-tel.

Új formátumok is lesznek?

Igen. Vettünk például egy szerb licencen alapuló realityt, ami Párharc címmel debütál majd a TV2-n ősszel. Ezt a legnagyobb titokban néhány héttel ezelőtt már le is forgattuk, a műsorvezető egyébként Stohl András lesz. Egy nagyon izgalmas produkcióról van szó, amelyben nyolc sztárpár versenyez egymással lélegzetelállító helyszíneken. Fizikai próbákon kell a saját félelmeiket és korlátaikat leküzdeniük, a végén pedig egyetlen páros kerül ki győztesen. A párok közül egyet el is árulhatok: a tévénézők ebben a műsorban láthatják először együtt Kulcsár Edinát és G.w.M. Varga Márkot.

Ez olyasmi lesz, mint a konkurenciánál a Nyerő Páros?

Olyasmi lesz, mint az a szerb formátum, amelyből kilenc évadot sugároztak óriási sikerrel. A TV2 Csoport az utóbbi időben Szlovénia után sok más európai ország médiapiacát tanulmányozta, így találtuk meg ezt a műsort – hogy pontosan milyen lesz, ősszel kiderül.

A Jóban Rosszban című sorozatot mivel helyettesítik?

Sok keresgélés után megtaláltuk azt a formátumot, amely a Super TV2 markáns arcává válhat: ez a Money or Love – Fogadj a szerelemre! című párkereső reality. Ilyen nagyszabású, több hónapig tartó napi műsort tengerentúlról nem forgatott még senki kábelcsatornára. Egy olyan produkcióról van szó, amelybe a nézők is interaktívan beszólhatnak, befolyásolva, hogy a szereplők közül ki essen ki. A műsorban Demcsák Zsuzsa kalauzolja majd a játékosokat a párkeresés kalandos útvesztőjében. A formátum érdekessége, hogy míg az ilyen produkciókban általában összeeresztik a résztvevőket, ebben a fiúk és a lányok külön laknak, még azért is meg kell küzdeniük, hogy beszélgethessenek egymással. Elég sok kitartásra, taktikára, rafináltságra is szükségük lesz a fizikai erőpróbák és különböző küldetések mellett. A műsort a Karib-tengeren rögzítjük, úgyhogy elég látványos képsorokat láthatnak a SuperTV2 nézői.

És mi újság a Szerencsekerékkel?

Tavaly nagy port kavart, hogy visszahoztuk ezt a formátumot, mindenki egy elavult dolgot vizionált, de sikerrel újítottuk meg a műsort Kasza Tiborral – kevés olyan produkció van, amelynek a konkurencia nagyon várta a végét. Azóta is kerestük, van-e hasonló formátum, amit érdemes leporolni, és miután már a jogtulajdonossal megegyeztünk, örömmel jelenthetem be, hogy modern köntösben visszahozzuk a Zsákbamacska című műsort. Ennek ugye az a lényege, hogy a műsorvezető állandóan alkukat köt a játékosokkal, amit vagy elfogadnak, vagy cserébe az ismeretlen nyereményt választják, ami persze akármi is lehet. A produkció elképesztő sikerrel futott Amerikában és Németországban, úgyhogy nagy bizakodással zajlanak az előkészületek ezekben a napokban is. A Szerencsekerék pedig idén ősszel vadonatúj részekkel folytatódik, és a Vigyázat, gyerekkel vagyok! is visszatér majd a képernyőre. Emellett még van pár olyan műsor, amelyekről egyelőre nem beszélhetek, de rövidesen azokat is bejelentjük.

Fikcióban nem is gondolkodnak?

Ha nem is olyan markánsan, mint a versenytársunk, de mindenképp koncentrálnunk kell a fikcióra is. Heti szériák vannak előkészület alatt, de ami biztos, hogy a Pepe második évadán már dolgozunk, augusztusban kezdődnek a felvételek. Annyi különbség lesz az első évadhoz képest, hogy míg az nagymértékben egy spanyol adaptáció volt, ezúttal teljes egészében a magyar alkotócsapat írta a történetet. Emellett napi sorozatra is készülünk, egy horvát licencen alapuló formátumot vettünk meg, amely a Hazatalálsz címet kapta. Ez gyakorlatilag egy klasszikus értelemben vett történetalapú, helyzetkomikumokra és gegekre épülő sorozat, amit díszletek helyett teljes egészében külső helyszíneken forgatunk.

Azt lehet tudni, milyen jellegű sztorira épül a sorozat?

Maga a történet egy kicsit a dráma és a humor keveréke – egy olyan férfiról szól, aki a saját életében és a társadalomban is nagy mélyrepülésben van, de mivel olyan karakter, akinek van igazságérzete, és hajlandó küzdeni, ebben a nehéz helyzetben is hőssé válik, amihez az is fontos, hogy megtalálja a szerelmet. Úgyhogy egy picit romantikusabb sztori áll majd a történetmesélés középpontjában – az is újdonság, hogy egy nagy csatorna ilyesmit bevállal.

A tudásalapú vetélkedőket végleg elvetették?

A TV2 az elmúlt pár évben a Legyen Ön is milliomos! visszahozatalával tett egy kísérletet arra, hogy kiderüljön, mennyire jogos az igénye azoknak, akik ezt a fajta szórakoztatást várják a kereskedelmi televízióktól. Mindig azt mondom, amiből új évad készül, az sikeres volt – ebből a vetélkedőből azóta nem forgott több, annak ellenére, hogy a stáb nagyon korrektül összerakta. Persze együtt indult az Exatlonnal, ami egy kicsit hangosabb történet volt, és ráadásul napról-napra hosszabbra nyúlt, ami miatt ez is egyre később került adásba – az emberek este tíz órakor pedig már nem igazán akarnak kvízkérdésekre válaszolni, amit meg tudok érteni. Úgyhogy azon az úton, amelyen haladunk, klasszikus, tudásalapú műsort nehezebben látok. Hogy ötvözzük a műfajt más elemekkel, azt el tudom képzelni, de alapvetően az a tapasztalat, hogy az emberek inkább szórakozni szeretnének. Szerintem egyébként a tévézésnek hullámai vannak, és a műfajok nem tűnnek el, csak pihennek, hogy amikor visszatérnek, a néző ismét újszerűnek érezze. Kvízjellegű kérdések amúgy a hamarosan bemutatkozó Város vs Vidék című vetélkedőben is vannak.

A műsorok gyarapodásával a stábot is bővítik?

Megfelelő színvonalon adásba tenni ennyi tévéműsort valóban elképesztő kihívás mindenkinek, aki ebben a rendszerben van. Jó lenne, ha tudnánk a kollégákat klónozni, akkor kicsit könnyebb lenne az életünk. Továbbképezzük a kreatív kollégákat, van a csapaton belül is egy minőségi átrendeződés, továbbá igyekszünk lehetőséget adni a szakembereinknek, újabb és újabb pozíciókban. Annyival azért kiegészíteném, hogy miután a TV2 Csoport Szlovéniában is jelen van, külföldi kapacitások igénybevételére is nagy a törekvés, ezért is részesítünk előnyben külföldön forgatott produkciókat.

Biztos voltak kudarcai is az elmúlt öt évben. Mi volt a legnagyobb kihívás ez idő alatt?

Az ember mindig az adott évet, illetve pillanatot érzi a legnehezebbnek, de visszagondolva igazából sok ilyen volt. Érdekes belegondolni, hogy a kereskedelmi tévézés indulása milyen hatással volt rám annak idején – akkor még csak középiskolás voltam, most meg, a csatorna 25. születésnapjára készülve meghatározó szavam van abban, mikor mit és kivel láthatnak a nézők. Az valóban nagy feladat volt, amikor 2016-ban megkaptam a kábelcsatornák programigazgatói pozícióját, mert rajtam állt, hogy embereket szerezzünk, betanítsuk őket, és hogy megvegyük, összerakjuk, kitaláljuk a műsorokat és a csatornákat. Tőlem várták azt a stratégiát is, amivel végül elindult az egész történet. Ez tényleg egy brutális kihívásokkal teli időszak volt, de 2017-ben is jöttek nehézségek, miután az egész csoport programigazgatója lettem.

Például?

A korábbi években dolgoztam programigazgatók mellett, nyilvánvalóan hálával tartozom Kolosi Péternek is, aki az RTL-nél a mentoráltjaként tekintett rám. Tőle sokat tanultam, láttam, hogy dolgozik egy jó programigazgató, de amikor hosszú évek után odajutsz, hogy azt mondják, te vagy a programigazgató, amit persze már titkon nagyon-nagyon vársz, rájössz, hogy mennyivel komplexebb ez a pozíció, mint amikor valaki munkáját segíted. Emlékszem, egy hétfői napon neveztek ki, csütörtökön pedig nagyjából hajnalig gondolkodtam, hogy te jó isten, nem biztos, hogy el kellett volna vállalni, mert nem véletlenül buktak bele sokan az elmúlt években. Aztán erőt vettem magamon, hogy megpróbáljam a lehetetlent, de így is előfordult, hogy minden igyekezetünk ellenére kudarcot vallottunk egy-egy műsorral, amiben nagyon hittem.

Pokoli érzés volt, amikor azt gondoltam, mindent jól csinálunk, és mégsem volt nézettség.

Rengeteg pofont kaptam, és az ilyen helyzetekben erőt venni magamon, miközben nyilván megírták különböző cikkekben, mennyire nem ért a TV2 semmihez, nem volt egyszerű. A programigazgatók rémálma, amikor rossz a nézettség, és a főnökei felhívják, meddig van az adott műsor képernyőn, vagy mikor javul meg, amik abban az évben jó párszor elhangzottak. Nagyon nehéz, hogy egy ilyen szituációban ne veszítse el a hitét az ember, de én nagyon hittem a stratégiánkban, és örülök, hogy annak idején a döntéshozók is bizalmat szavaztak nekem ebben.

Pedig Andy Vajna halála után azért voltak átalakítások.

Amikor Andy Vajna meghalt, sok ember távozott a csatornától. Emlékszem egy beszélgetésre, ami akkor Vaszily Miklóssal zajlott. Mondtam neki, hogy én nem vagyok senki embere, a TV2 embere vagyok, mert valakinek annak is lennie kell, és bármeddig küzdök, csak hadd folytathassam a stratégiát, amiben hiszek. Hála istennek lehetett. De az eredmények nem a szerencsének köszönhetőek, rengeteg munka és nagyon sok áldozat van mögötte, hogy ma itt tartunk. Folyamatos együtt gondolkodásra van szükség a topvezetéssel, hogy megfelelő módon tudjam képviselni a kollégák felé a vállalati célkitűzéseket és az elvárásokat. Ez a munkakör jóval komplexebb, mint hogy mit mikor és hánykor adunk a tévében. Nyilvánvalóan utána is voltak kihívások, hiszen jött egy új vezérigazgató külföldről, Pavel Stanchev, aki, mint egy jó edző, úgy tartja, mindig lehet jobbat úszni, még akkor is, ha már önmagunkhoz képest rekordokat döntögetünk.

Most egyébként egy kettősség van bennem. Szeretném, ha főműsoridőben is mi lennénk a legjobbak, mert ez egyfajta önigazolás is lenne, annak idején ugyanis, amikor elindultak a kereskedelmi tévék, azt mondtam a barátaimnak, hogy ezt én jól tudnám csinálni – szeretném ezt bebizonyítani azoknak, akik segítettek az úton és hittek bennem. A másik, hogy motiválni tudjuk azokat, akik a tévé hátországában tevékenykednek. Nyilván most nagyon trendi a YouTube meg a streamingek, de ezek jönnek-mennek, miközben mi még mindig itt vagyunk. Fontos, hogy az embereink ne veszítsék el a lelkesedésüket, és hogy tudjunk olyan tévéműsorokat csinálni, amelyekért minden korosztály érdemesnek érzi bekapcsolni a készülékeket.

(Borítókép: Fischer Gábor. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)