Finisben a szeretet forradalma: újranyit az álomállam Budapesten

Jó lenne egy olyan világban élni, amelyet az elfogadás és a szeretet határoz meg, ahol nem számít, ki honnan jött, miben hisz vagy milyen az ízlése, a különbözőségek ellenére békében élnek egymással az emberek. Ezt a fajta álomállamot hivatott annak idején a Sziget közössége megvalósítani, amely idővel a kultúrák találkozásának központja lett Európában. A többnapos rendezvényen, amelynek a kezdetektől a Hajógyári-sziget ad otthont, nem kérdés az egyén szabadságának tisztelete, a lelkiismeret és életmód szabadságának joga, legyen az szexuális szabadság, vallásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás vagy a megismerés szabadsága.

Hogy milyen egy ilyen álomállamban létezni, azt 2006-ban tapasztaltam meg először, s bár azóta számtalan fesztiválon megfordultam, sehol nem találkoztam hasonló atmoszférával. Nem véletlen, hogy a világ minden pontjáról érkeznek látogatók a Szigetre, nagyjából az is mindegy, hogy épp kik az aktuális nagyszínpados fellépők, sokan még azelőtt megváltják a bérletüket, hogy meghirdették volna a headlinereket, hiszen nem elsősorban egy-egy előadó miatt szeretnének részt venni az eseményen, hanem

HOGY ÁTÉLJÉK AZT, AMIT CSAK ÚGY HÍVUNK: SZIGET-ÉRZÉS.

Ezt igazolja az is, hogy a helyszínen még főműsoridőben sem kizárólag a nagyszínpad előtt tömörülnek össze az emberek – a fesztivál ideje alatt több száz program zajlik, közülük számtalan egymással párhuzamosan, és a headlinerek produkciójával egy időben a többi helyszín iránt is nagy az érdeklődés. Az ember csak sodródik a színes kavalkádban, sokszor nem is tudja előre, hogy a következő órában hol köt ki, de bárhova is jut, teljes nyitottsággal viszonyul a kínálat iránt. Sokan egyébként pont így ismernek meg olyan előadókat, produkciókat vagy egyéb szórakozási és időtöltési lehetőségeket, amelyekről elképzelhető, hogy korábban nem is tudták, hogy léteznek.

A szeretet forradalma

A Sziget sokszínű közönsége, a több mint száz országból érkező Szitizenek globális családja a közösség, illetve a szeretet erejét használva hirdette meg anno a Love Revolutiont, azaz a szeretet forradalmát, olyan eszméket és ügyeket támogatva, amelyek előbbre viszik a világot és jobb hellyé tehetik bolygónkat. A „szeretet forradalmát” a szervezők egy boldog, békés, közös ünneplésként definiálják, amellyel azt üdvözlik, illetve arra hívják fel a figyelmet, hogy együtt igenis el lehet érni, hogy

békében éljünk,

senkit ne rekesszenek ki a bőrszíne, vallása vagy nemi identitása miatt,

a fenntarthatóság és a környezetvédelem a mindennapjaink része legyen,

az emberi jogok származástól függetlenül mindenkit megillessenek.

Ahogy az a fesztivál honlapján is olvasható, a Sziget közössége hisz a különbözőség elfogadásában, az emberi méltóság tiszteletében, az egymás iránti figyelem fontosságában, az emberek és nemzetek egyenjogúságában, az egyéni és társadalmi felelősségvállalásban, a közösség erejében, a fenntartható fejlődésben, a boldogsághoz való jogban és legfőképp

a béke és a szeretet hatalmában.

Ezek pedig tényleg nem csak üres szavak: a fesztivál területén mindenki önmaga lehet, bolondozhat és jól érezheti magát – biztos, hogy nem fogja semmiféle atrocitás érni. Sőt! A legőrültebb, legkülöncebb fesztiválozók mások napját is feldobják a jelenlétükkel, ahogy azt is nagy élmény látni, hogy a látogatók nemcsak a bulizásba fektetnek energiát, hanem a fontos ügyekhez kapcsolódó programokban is aktívan részt vesznek. Ilyen légkörben már nem is kérdés, miért hívják a rendezvényt a szabadság szigetének.

Speciális programok a szeretet jegyében

Ahogy minden évben, idén is felvehetik a fesztiválköztársaságba szimbolikusan belépést biztosító útlevelüket a látogatók, amelyet virtuálisan át is lehet lapozni a fesztivál honlapján. Ebben már az is szerepel, hogy milyen nagyszínpados előadások zajlanak a rendezvényen a Love Revolution égisze alatt.

Augusztus 11-én például a holland újságíró-kurátor-aktivista Aynouk Tan beszél majd az elfogadás fontosságáról, másnap pedig a világszerte ismert Les Twins előadását láthatják az érdeklődők – a francia ikerpár a kirekesztés ellen készül táncos produkcióval.

A Superar Gyerekkórus is színpadra áll újra, augusztus 14-én pedig Állj ki Ukrajnáért! felhívással lép a közönség elé az ukrán Kazka zenekar, míg a rendezvény utolsó napján a katalán Kamchatka társulat előadása hívja fel a figyelmet a menekültek helyzetére.

Az idei útlevél hátulján egyébként egy Ukrajna nemzeti színeibe öltöztetett békejel látható.

A főpolgármester is üdvözli a rendezvényt

A 2022-es Sziget-passport többek között Karácsony Gergely gondolatait is tolmácsolja, aki szintén nagyon várja, hogy újra megnyissa kapuit a fesztiválköztársaság.

„Kell egy hét együttlét, hozz sátrat, hozd a barátaidat, és szerezz újakat!” – áll a főpolgármester ajánlójában, aki azt is kiemelte, hogy a Sziget mostanra Budapest kulturális és turisztikai életének megkerülhetetlen részévé vált. Hozzátette: „Nehéz a titkot megtalálni. Talán a profizmus, talán a lélek, a kitartás, a sikerbe vetett hit és a szervezők tehetsége által vált egyre nagyobbá, egyre jelentősebbé a Sziget Fesztivál. Ez az augusztusi hét közel harminc éve a fiatalság hete. Aki csak eljön, itt tud szabadon élni.”

Karácsony rámutatott, mennyire ritka, hogy egy többmilliós európai főváros területén van egy zöld, fesztivál megrendezésére alkalmas sziget, ahol most „két év kényszerszünet után ismét düböröghet a világszínvonalú program, ismét nyílt utat kaphat a jóféle sokféleség.” Kiemelte: „Ez a varázslatos hely most egy hétre a tiétek.

BUDAPEST EZEKBEN A NAPOKBAN EGYÜTT ÉL A SZIGETTEL.”

Óbuda-Békásmegyer polgármestere szintén üdvözli a rendezvény újranyitását. Dr. Kiss László pontosan tudja, hogy a hosszú kihagyás után mennyire várják már a fesztiválozók a rendezvény startját, nekik annyit üzent:

Élvezzétek a világ és benne Magyarország elől a szigetekre szorult szabadságot, a járványokon és a háborúkon túli öröm ünnepét!

A Sziget Fesztivál idén augusztus 10. és 15. között várja a látogatókat számtalan zenei, kulturális és játékos programmal. A koncertek mellett többek között színházzal, vetítésekkel, vándorvurstlival, báb- és cirkuszi előadásokkal várják a közönséget, de strandolásra is lesz lehetőség a Hajógyári-szigeten, sőt a korábbi évekből már ismerős Partyhajót is elindítják. A nagyszínpados fellépők közül 2022-ben egyértelműen Justin Bieber a húzónév, de rajta kívül több száz előadó érkezik az idei rendezvényre.

(Borítókép: Sziget Fesztivál, Superar Gyerekkórus. 2019. Fotó: MTI / Sóki Tamás)