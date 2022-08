Elon Muskról egy éven át hitték, hogy drogozik

A SpaceX- és Tesla-vezér Elon Musk még 2018-ban kapott meghívást Joe Rogan műsorába, akkor legalizálták ugyanis Kalifornia államban a marihuánát. Ezen apropóból Rogan és Musk poénból rá is gyújtott egy füves cigire, ami nem várt problémákat okozott. A Tesla részvényeinek értéke kilenc százalékkal csökkent, ezzel együtt pedig a cégé is. A tőzsdei zuhanás arra sarkallta Muskot, hogy megnyugtassa a befektetőket, nem függő, ám volt más vonzata is a meggondolatlan döntésének.

Mint arról a Full Send podcastjében beszámolt a napokban, a négy évvel ezelőtt történt marihuánás incidens miatt az amerikai kormánynak is be kellett bizonyítania, hogy nem él kábítószerrel. Annak ellenére ugyanis, hogy vannak államok, ahol megszavazták a fű legalizálását, az továbbra is illegális maradt. Hozzátette, a SpaceX szerződésben áll a kormánnyal, többek között a NASA-val kötött 2,9 milliárd dolláros megállapodás miatt, ezért utána akartak járni, Musk valóban nem drogozik-e. Ennek érdekében pedig egy éven keresztül drogtesztet végeztek rajta és a SpaceX alkalmazottain.

A világ leggazdagabb embere, akinek a becsült vagyona 273,6 milliárd dollár körül mozog, az interjúban azt is megemlítette, nincs fő lakhelye. Jelenleg egy háromszobás texasi lakásban él, de a barátai sem hiszik el, hogy valóban ott lakik. Napirendjével kapcsolatban megjegyezte, meglehetősen éjjeli bagoly, így általában hajnali három óra körül fekszik le, és kilenc körül kel. Bár régebben az volt az első dolga felkelés után, hogy megnézte a telefonját, nem történt-e bármi vészhelyzet az éjszaka folyamán, erről már szerencsére leszokott.

