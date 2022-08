Bejelentették a Dancing with the Stars harmadik évadának versenyzőit

Harmadjára vívnak egymással táncpárbajt a hazai hírességek a Dancing with the Stars színpadán. Hogy kik lesznek a műsor következő évadának szereplői, az a TV2 hétfői sajtótájékoztatóján derült ki.

Harmadik évadához érdekezett a Dancing with the Stars, amelynek már a korábbi két szériájában is épp eléggé megtáncoltatták a magyar sztárvilágot. A legutóbbi évadban Tóth Andi és Andrei Magna kerültek ki győztesen, akik hétről hétre felszántották a színpadot. A TV2 hétfői sajtótájékoztatóján pedig kiderült, idén ősszel kiknek nyílik lehetőségük arra, hogy hazavigyék a trófeát. A hét folyamán már megosztottak a versenyzőkről egy-egy fotót a Dancing with the Stars Facebook-oldalán, azonban csak félig voltak láthatók a szereplők a képeken, a szemfülesebbek azonban így is kitalálhatták, kiket rejtenek.

Mint azt Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: a műsor vezetői továbbra is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András maradnak, míg a backstage-ben továbbra is Gelencsér Tímea fog beszélgetni a versenyzőkkel.

A műsor harmadik évadának táncospárjai:

Kulcsár Edina és Bonyhádi Ferenc

Vavra Bence és Lissák Laura

Pap Dorci és Sebesi Hunor

Bárdosi Sándor és Szőke Zsuzsanna

Zimány Linda és Bődi Dénes

Iván Bence és Stana Alexandra

Rubint Réka és Andrei Mangra

Somhegyi Krisztián és Tóth Katica

Csobot Adél és Hegyes Bertalan

Kökény Attila és Mikes Anna

Ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, a műsor idei zsűritagjai Ördög Nóra, Bereczki Zoltán, Szente Vajk és Juronics Tamás lesznek. Szente Vajk és Juronics Tamás újnak számítanak a zsűriben, mivel a korábbi évadokban Molnár Andrea és Kováts Gergely Csanád tartozott az ítészek közé.

Továbbá bejelentették, hogy Gabriela Spanic után újabb szappanopera-színész, Facundo Arana, a Vad angyal sztárja is érkezik a Dancing with the Starsba, azonban azt egyelőre nem árulták el, mi lesz a szerepe.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)