A hosszú kényszerszünetben azért bizonyosan mindenki elszokott egy picit a fesztiválozástól – bár az emlékeinkből semmi nem törölheti ki a korábbi években átélt örömteli pillanatokat, megkophatott a rutin, ami ahhoz kell, hogy egy többnapos rendezvényt gond nélkül, felszabadultan és biztonságban élvezhessen az ember.

Ugyan a nyár folyamán a hazai nagy rendezvények mind újraindultak, a Sziget mindig is nagyon speciális eseménynek számított, hiszen a többihez képest sokkal hosszabb ideig tart és a programok is jóval nagyobb területen zajlanak. Az idei nyár ráadásul borzasztó hőséget hozott, amire nem árt átgondoltan felkészülni. A szervezők épp ezért több hasznos tippet is megosztottak előzetesen a fesztiválozókkal, amelyeket most mi is sorra veszünk.

A jó energiabeosztás titka

A Szigeten egész nap egy csomó program várja a látogatókat – a koncertek mellett lesznek cirkuszi előadások, vurstli, stand-up comedy és bábelőadások is, így szinte biztos, hogy egy percig sem fog unatkozni a közönség. A fesztivál sosem áll le, ám ez nem jelenti azt, hogy bizonyos időnként ne lehetne pihenőt tartani, sőt nagyon is fontos, hogy az ember jól beossza az energiáját.

A szervezők azt tanácsolják, hogy épp ezért senki ne kezdjen el túl korán alkoholos italt inni, és azokat ne másokhoz mérten, hanem mindig a saját tempójában fogyassza. Nagyon fontos az is, hogy az alkoholos italok között egy-két üdítőt is megigyunk olykor, így biztos, hogy elkerüljük azt a szituációt, amikor életünk koncertjére másnap nem emlékezünk.

Ivóvízpontok a fesztivál területén

Augusztus 10. és 15. között nyári forróságra számíthatunk. Már csak emiatt is fontos a vízhiány pótlása, ha pedig a hőségben épp a kedvenc dalaira táncol az ember, különösen figyelni kell arra, hogy mindig legyen nála egy vízzel teli kulacs. A szervezők a Sziget honlapján azt is kiemelik: mivel az alkohol dehidratál, ha nem figyelünk oda a megfelelő folyadékpótlásra, a vízhiány miatt rosszul érezhetjük magunkat, és akár még a kedvenc előadónkról is lemaradhatunk.

A Sziget ivóvízpontokkal vár a fesztivál egész területén,

amelyeket nagy vízcseppekkel jelölnek a rendezvény honlapján már megtalálható, az esemény ideje alatt pedig a jegyhez járó útlevélben és a Sziget applikáción keresztül is elérhető térképen. Ezt egyébként nagyon fontos tudni, hiszen az utóbbi hetekben tapasztalt hőség a folyadékpótlás hiányában nagyon veszélyes lehet, tömegrendezvényeken pedig még nagyobb a kockázata annak, hogy valaki nem jut időben vízhez. Az, hogy a Sziget területén a szervezők ezt több ponton is ingyenesen biztosítják, fontos és üdvözlendő lépés. Emellett ahol nincs árnyék, ajánlott valamiféle fejfedő használata a nap ellen, és az is nagyon lényeges, hogy a körülöttünk állókra is próbáljunk meg figyelni, hogy a közösen eltöltött idő mindenki számára szuper élmény legyen.

Enni muszáj

Ahogy a folyadékpótlásról, az evésről sem szabad megfeledkezni, még akkor sem, ha a nagy melegben kevésbé érzi magát éhesnek az ember. A Sziget vendéglátóegységei bőséges választékkal készülnek: minden vendéglátóblokkban lehet találni klímabarát, vegetáriánus vagy vegán kínálatot is szezonális és helyi alapanyagokkal.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy az evés kifejezetten fontos, amikor alkoholt iszik az ember. Az étel segíti az alkohol felszívódását, ráadásul pótolja azokat a sókat és ásványokat, amelyeket az alkoholos italok fogyasztása közben elveszítünk. Mindemellett energiát ad, amire nagy szükség van egy ilyen, programokban gazdag eseményen.

Nem árt szünetet tartani

Bulizás közben fontos, hogy szakítson időt a regenerálódásra is az ember – ha előző este sokáig mulatoztunk, tartsunk egy kis szünetet. Másnaposság ellen sem feltétlenül újabb alkoholos ital fogyasztása a megoldás, helyette inkább egy finom turmix vagy gyümölcslé kortyolgatása javasolt, hogy pótoljuk az elveszített ásványi anyagokat a testünkben.

A Sziget területén egyébként több helyen is van lehetőség rá, hogy kellemes környezetben, árnyékos helyen pihengessen kicsit az ember, miközben a fesztiválváros dekorációiban gyönyörködik.

A telefon létszükség lehet

Manapság szinte már mindenkihez hozzánőtt a mobilja – a koncerteken rendre előkerülnek a készülékek, de a szelfimánia is virágkorát éli, illetve a fesztivál programjait is a telefonján tudja legkönnyebben átpörgetni az ember. Magyarán a mobilunkat egyfolytában használni fogjuk a Szigeten is, és nagyon bosszantó lehet, ha pont akkor merül le, amikor a legnagyobb szükségünk lenne rá.

A szervezők azt ajánlják, mindenki beszéljen meg a barátaival egy találkozópontot arra az esetre, ha elveszítenék egymást a tömegben, vagy egyszerűen csak azért, hogy a különböző programok után ismét találkozzanak. A Szigeten egyébként ingyenes töltőállomásokkal várják a látogatókat, de azért nem árt, ha van az embernél egy power bank is, hogy elkerülje a kellemetlen helyzeteket.

Ha a fentiekre ügyel az ember, biztos, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodik.