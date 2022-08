A nagyszínpados programok után a korábbi években is remek levezetőnek bizonyult a Szigeten az a helyszín, ahol retró zenére lehetett bulizni, mindezt úgy, hogy az előadók természetesen maguk is megjelennek. Idén a Sláger FM helyszínen zajlik az időutazás, ahol hosszú kihagyás után szerdán este Korda György és Balázs Klári is fellépett. A nagy visszatérőnek számító házaspárt korábban rendszeresen meghívták a rendezvényre, és a mai napig nem álltak le a fesztiválozással, a Szigeten viszont az elmúlt hét évben nem láthatta őket a közönség. Az olyan régi motorosok, mint én, biztosan emlékeznek rá, hogy azelőtt is mindig nagy sikerük volt a szabadság szigetén, és nagyon úgy tűnik, hogy a kihagyás ellenére továbbra is ugyanolyan örömmel fogadják őket.

Korda György és Balázs Klári nem sokkal Dua Lipa koncertje után állt színpadra, konkrétan akkora tömeg előtt, hogy a Sláger FM táncterén szinte meg sem lehetett mozdulni. Ezt úgy mondom, hogy én például a keverőpultnál tovább nem is jutottam, és jó darabig a kordonhoz passzírozva voltam kénytelen figyelni a produkciót. A néhány méterrel előttem álló Hajdú Péter elég hamar meg is elégelte ezt a helyzetet – ő a társaságával együtt átugrott a kordonon, és a hangkeverőt megkerülve el is tűnt a szemem elől. Én ezt nem mertem megkockáztatni, mert valószínűleg kitessékeltek volna, de a spotomat sem akartam elhagyni, mert a lökdösődő emberek között azért mindig jól jön egy kapaszkodó.

A kollégáim közül ketten viszont pont azért, mert már nem fértek be a tánctérre, kénytelenek voltak kihagyni az élményt, amit Kordáék produkciója mellett láthatóan már a házaspár megjelenése is okozott. Szerencsére a helyszín befelé lejtett, így messziről is rá lehetett látni a színpadra, amit csak a levegőbe emelkedő mobilok és a tapsoló kezek takartak ki olykor.

11 Galéria: Óriási tömeg ünnepelte a Szigetre visszatérő Korda házaspárt Fotó: Papajcsik Péter / Index

A Reptért követelték, volt belőle repeta

A házaspár slágercsokorral készült, amiből nem maradt ki a Lady N és a Mamma Maria sem, Balázs Klári pedig három dalt szólóban is előadott, a jelenlévők viszont érezhetően leginkább a Reptér című számukat várták, ami ezúttal kétszer is megérkezett. Ezt a nótát meglepő módon még az egészen fiatal korosztály is kívülről fújta, és óriási ovációval ünnepelte. Volt persze „Klárika” meg „nagyszínpad” skandálás is, és a házaspár viccelődésein is jókat derültek az emberek.

Mindez jól mutatja, mennyire klasszul megfér egymás mellett mindenféle stílus a Szigeten – Korda Györgyék produkciójára konkrétan Dua Lipa koncertjéről özönlöttek át az emberek, miután a többszörös Grammy-díjas, koszovói–albán származású angol énekesnő levonult a színpadról. A házaspárt láthatóan nagyon meghatotta, hogy ennyien eljöttek megnézni őket, Korda György jó párszor meg is köszönte a hatalmas érdeklődésért a közönségnek.

Aki szereti a retró bulikat (és higgyenek nekem, a nagyszínpados koncertek után egy ilyen program remek levezetőnek számít), annak érdemes átlapoznia a Sláger FM kínálatát, mert a többi napon is lesznek még meglepetések.

11 Galéria: Óriási tömeg ünnepelte a Szigetre visszatérő Korda házaspárt Fotó: Papajcsik Péter / Index

Megtelt a Sziget

A fesztivál első napján nagyjából este 10-re elfogytak az aznapra kiadható teljes árú jegyek, ami azt jelenti, hogy 95 ezer ember bulizott szerdán a rendezvényen. A fesztivál fő szervezője, Kádár Tamás szerint pénteken és szombaton is hasonló érdeklődés várható, elsősorban Stromae és Justin Bieber, illetve Calvin Harris és Lewis Capaldi koncertje miatt.

A Sziget történetében nem először jelentettek telt házat. 2001-ben akkor rakták ki a megtelt táblát, amikor a Faithless játszott, legutóbb pedig a 2019-es fesztivál nyitónapján, amikor Ed Sheeran lépett fel. Volt olyan év is, amely több ilyen sikeres napot számlált, 2016-ban például Rihanna, Sia és a Muse napján is kikerült a „megtelt” tábla.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)