Ma töltötte be 50. életévét Ben Affleck, azaz születési nevén Benjamin Geza Affleck. Az elmúlt időszakban a csapból is a színész-producer folyt, mivel hosszú évek után újra egy párt alkot Jennifer Lopezzel, akivel már össze is házasodtak. Affleck eddigi pályafutása során szinte minden jelentősebb díjat bezsebelt, és még lehet is tőle számítani remekművekre. Az alábbi kvízünkben pedig most Ön is utánajárhat, eléggé ismeri-e a munkásságát.

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Ben Affleck 2020-ban. Fotó: Rich Fury/WireImage/Getty Images)