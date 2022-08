Különleges helyszínen mondja ki újra az igent Jennifer Lopez és Ben Affleck

Egy hónappal az után, hogy Las Vegasban kimondták a boldogító igent, kezdetét vette Jennifer Lopez és Ben Affleck háromnapos ünnepi szertartása a színész Georgia állambeli birtokán. A ceremónia előkészületeiről több fotó is napvilágot látott a neten.

Áprilisban érkezett a hír, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck 20 év után ismét egymásra találtak. A szerelmesek kapcsolata korábban csak az eljegyzésig jutott, második nekifutásra azonban elértek a házasságig. Július közepén JLo maga jelentette be, hogy Las Vegasban egybekeltek, amit ezen a hétvégén egy háromnapos ünnepléssel fejelnek meg. A lakodalomnak Ben Affleck birtoka ad otthont Georgia államban, ahol a pénteki próbavacsorát egy meghitt családi, illetve baráti ceremónia követi majd, amit vasárnap grillezéssel és piknikkel zárnak.

Korábban is itt esküdtek volna

Affleck még 2003-ban vásárolta meg a 87 hektáros Riceboro-birtokot 7,11 millió dollárért, amikor Jennifer Lopezzel járt. Akkoriban az a hír járta, hogy még egy esküvői kápolnát is terveznek építeni a birtokon, de az eljegyzésüket egy évvel később, 2004-ben felbontották. A terület, amelyen három különböző épület áll, a North Newport folyóra és a Hampton-szigetre néz. Affleck 2018-ban 8,9 millió dollárért árulni kezdte a birtokot, a 2020-as világjárvány idején azonban törölte a hirdetést.

A 6000 négyzetméteres, kétszintes fő rezidencia egy verandával rendelkező épület, amely a folyóra néz, négy hálószoba és öt fürdőszoba van benne. A veranda mögött található egy nyári házikó, a harmadik épület pedig egy óriási, 10 000 négyzetméteres, három fő lakosztállyal és öt másik hálószobával bíró épület. A New York Post azt írja, valószínűleg az utóbbiban tartják a fogadást.

Bár a helyszín ideálisnak tűnik, egy sajnálatos balesettel indult a háromnapos ünnepség: Ben Affleck édesanyja, Christopher Anne Boldt péntek délután karsérülést szenvedett a házban, és kórházba szállították. Úgy tűnik azonban, hogy szerencsére nincs nagy baj, a szombati összejövetel előkészületei ugyanis javában zajlanak – erről már több fotó is napvilágot látott a neten.

Jennifer Lopez and Ben Affleck’s wedding preparations in Riceboro, Georgia! pic.twitter.com/xNs8KbhmR6 — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 20, 2022

Nagy a felhajtás

A PageSix információi szerint az 53 éves énekesnő egy Olaszországban készült Ralph Lauren ruhát visel majd a pazar szertartáson, amelynek részleteiért az A listás sztárok rendezvényszervezője, Colin Cowie felel, aki mások mellett Oprah Winfrey és Michael Jordan számára is szervezett már eseményeket – a szakember megbízási díja egyébként 25 ezer és 25 millió dollár között mozog. A lap azt is tudni véli, hogy a vendéglistán többek közt Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck és Drea de Matteo is szerepel.

(Borítókép: Marilla Sicilia / Archivio Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio / Getty Images)