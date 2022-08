Hiába tűnt úgy egészen az esti koncertek kezdetéig, hogy az ország egy részét, köztük a fővárost is elmosó hidegfront a STRAND Fesztivál pénteki napjának programjai fölött is komoly hullámokat korbácsolhat, talán a lelkes fesztiválozók és a szervezők fohászait meghallgatva a vihar végül elkerülte Zamárdit. A programok zökkenőmentesen elrajtolhattak és végigzakatolhatták a szombat éjszakát.

Este hat előtt pár perccel a nagyszínpad előtti küzdőtéren állók mintha észre sem vették volna a sötét felhőket, egy nappal korábbi szerelésükhöz hasonlóan rövidnadrágban és rövid ujjú felsőben jelentek meg. A lelkes vendégsereg talán még Azariah délutáni koncertjének utolsó számát dudorászta, amikor színpadra állt a klasszikus és elektronikus pop zenét vegyítő brit Clean Bandit zenekar. Bár az együttes dalait senkinek sem kell bemutatni, a Rather Be, a Rockabye, vagy a Symphony sorai az aktív zenehallgatókon kívül is a legtöbb ember számára ismerősen csengenek, arra azonban talán senki sem számított, hogy a zenekar akkora bulit csap Zamárdiban, hogy ember nem marad ülve a fesztivál területén ebben a korai órában sem.

A közönség által végigtáncolt, igen magas színvonalú, élő zenés fellépés újabb üde színfoltja volt az idei STRAND Fesztiválnak, amelyről a show-t követően a fáradtság apró jelét sem mutató Grace Chatto kifejezetten nagy lelkesedéssel beszélt az Indexnek.

Egy igazán különleges helyszínen, a Balaton partján tértek vissza Magyarországra 2019 után. Milyen volt újra a magyar közönség előtt fellépni?

Néhányszor koncerteztünk már Magyarországon, de a közönség minden alkalommal brutális, egyszerűen elképesztő. Bárhol járunk, és azokat összehasonlítjuk ezzel, arra jövünk rá, hogy itt mindig őrültek az emberek, ezért nagyon vártuk már, hogy jöhessünk. Mielőtt elkezdtünk játszani, pont volt egy kisebb vihar, ezért kicsit aggódtunk, de aztán belevágtunk, és szinte azonnal előjött még a nap is! Ez tényleg egy csoda volt, és azt hiszem, mostantól ez az én kedvenc magyar fesztiválom. Hogy is mondjátok? Szeretlek? Akkor szeretlek, STRAND!

Miért tartja ennyire különlegesnek a magyar közönséget?

Nehéz lenne ezt szavakba önteni. Itt mindenki nagyon könnyen tud kapcsolódni a számainkhoz, láthatóan leköti és magával ragadja őket a zene. Volt a közönségben egy lány, aki egy táblát tartott maga elé a koncerten, hogy szeretné elénekelni velünk a Rather Be című dalunkat – ő már egész héten írogatott nekünk Instagramon emiatt, ezért végül hagytuk is neki, hogy az első verzét elénekelhesse. Gyönyörű pillanat volt.

Mit gondol, miért lehet ennyire sikeres a klasszikus zenei elemeket az elektronikus zenével ötvöző stílus?

Én tényleg úgy gondolom, minden zenei stílus ugyanolyan. A klasszikus és a house zene is egy kiadott hanggal kezdődik – nálunk is teljesen véletlen, hogy ez a két műfaj találkozott egymással. Én klasszikus zenét játszottam, amikor a jazzes múlttal rendelkező barátom, Jack, elektronikus zenével kezdett foglalkozni. Elkezdtünk felvenni rövid részleteket, amelyeket ő összeszerkesztett, majd szólt, hogy a testvére, Luke dobol, így megalakult a banda, pedig korábban például ő is csak rockzenét játszott. Először mindig csak élőben játszottunk, majd elkezdtünk dalokat kiadni, stúdióban dolgozni. Az embereket először meglepte, amikor meglátták a csellót vagy a hegedűt a gépekre csatlakoztatva, de mint láthatjátok, most itt tartunk már.

Meglehetősen extravagáns, és különleges elektromos hangszerekkel lépnek fel. Hány ilyen hangszert hoznak magukkal egy fellépésre, milyen hangszerek vannak a turnébuszban?

Azt nem tudom, mennyi, és hogy ezek összesen mennyibe kerülhetnek – rengeteg pénzbe, de megéri –, de általában mindannyian elektromos hangszereken játszunk, elektromos fuvolán, dobon és csellón, de vannak szintetizátoraink és egyéb billentyűs hangszereink, hegedűnk és basszusgitárunk is. Nekem több különböző csellóm is van, amelyek velem jönnek a fellépéseinkre – egy elektromos, egy akusztikus és egy, amit csak úgy hívok, hogy a diszkógömbcselló.

A legtöbb daluk különböző énekesek közreműködésével készül, Sean Paul, Anne-Marie és Zara Larsson is a duettpartnerek listáján díszeleg. A jövőben kivel készítenének a legszívesebben közös számot?

Biztosan azt vártad, hogy valami igazán hangzatos névvel állok elő, de el kell keserítselek, nekem most egy nigériai énekes a kedvencem, Remának hívják, és már vannak dalkezdeményeink, szóval remélem, hogy hamarosan megjelenhet egy közös számunk, emiatt tényleg nagyon izgatott és motivált vagyok most. Nagy durranás lesz!

Lassan vége a nyárnak és a fesztiválszezonnak. Van idejük kikapcsolódni, vagy akár kicsit turistáskodni Magyarországon?

Reméljük lesz, hiszen csak holnap utazunk tovább innen, szóval szeretnénk felfedezni kicsit az országot. Persze fél napba sok minden nem fér bele, de hallottuk, hogy sok kiváló szauna és fürdő van itt nálatok, mi pedig nagyon imádjuk ezeket. Bízunk benne, sikerül eljutnunk az egyikbe, tökéletes lezárása lenne a magyarországi kiruccanásunknak.

Zárszóként mit üzen a magyar közönségnek?

Igazán nehéz időket élünk, szóval szeressétek egymást! Szeretnénk mi is ezt az üzenetet átadni a zenénkkel, és persze köszönjük, STRAND Fesztivál, k.rvára szeretlek!

A 10. alkalommal megrendezett fesztivál szombatra is tartogat komoly fellépőket, színpadra lép Alvaro Soler, a Halott Pénz és ByeAlex, de Kungs és Sam Feldt neve is a programlistán szerepel.

