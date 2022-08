Idén sem lesz hiány sztárokból az MTV Video Music Awardson, amely egy díjátadó show keretében hozza el a modern popzene ikonjait. A legjobb videoklipekért járó legendás űrhajós szobrok olyan híres előadók kezében landolhatnak, mint Doja Cat, Billie Eilish, Harry Styles, Beyoncé, a Foo Fighters vagy a BTS együttes.

A nyolcszoros VMA-díjazott amerikai rockzenekar, a Red Hot Chili Peppers kapja a Global Icon elismerést – derült ki a gála szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.

A 2022-es Video Music Awards vasárnap éjszakai gáláját a hazai nézők augusztus 29-én három csatornán láthatják. Hogy ki győzedelmeskedik a végén, az a rajongókon múlik, hiszen az MTV VMA során is a közönség szavazata a döntő.

Felrobbanhat a színpad a húsz éve nem látott zenekartól

Idén is kiélezett küzdelemre lehet számítani. Doja Cat, Jack Harlow és Harry Styles mind nyolc kategóriában szerepelnek, ezzel vezetik a jelöltlistát; mögöttük szorosan Drake, Kendrick Lamar és LilNas X halad hét-hét jelöléssel. Billie Eilish az este során akár hat díjat is hazavihet, míg Dua Lipa, Ed Sheeran, The Weeknd, Taylor Swift és a koreai BTS együttes öt jelölést is szoborra válthat.

Többek közt az olasz alternatív rockbanda, a Maneskin robbantja fel a színpadot, akik mellett még olyan sztárok felbukkanására számíthatnak az érdeklődők, mint Eminem, Snoop Dogg, Lizzo, a Panic! At the Disco, valamint a kihagyhatatlan Red Hot Chili Peppers, akik hosszú kihagyást követően, több mint húsz év után térnek vissza az MTV VMA színpadára. A zenekar nemrégiben megjelent Unlimited Love című albuma, és vadonatúj slágere, a Black Summer nyomán idén a megtisztelő Global Icon díjban is részesítik. A szoborral az amerikai rockbanda így olyan együttesekhez csatlakozik, mint a U2, a Green Day és a Foo Fighters.

Az este alatt három házigazda gondoskodik a hangulatról. Jack Harlow és az MTV Video Vanguard díjával idén kitüntetett Nicki Minaj mellett még a rapper, színész és showman, LL Cool J vezeti az idei gálaműsort.