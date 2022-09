Harry herceg és Meghan Markle visszatértek az Egyesült Királyságba

A HELLO! magazin értesülése szerint a pár szombat reggel landolt a szigetországban, két gyermekük azonban nem tartott velük. Legutóbb idén júniusban, a királynő uralkodási évfordulója alkalmából jártak az Egyesült Királyságban.

Sajtószóvivőjük szerint a pár több jótékonysági szervezetnél is látogatást tesz, ezen kívül pedig – több másik hírességgel együtt – részt vesznek egy fiataloknak szóló nemzetközi rendezvényen, a One Young World Summiton. Ezen kívül tesznek egy rövid kitérőt Düsseldorfba is, ahova az Invictus Games nevű sportverseny egyik rendezvénye miatt utaznak el.

Azt nem tudni, hogy a Erzsébet királynővel mennyi időt tudnak majd tölteni a mostani látogatáson. Az uralkodónő jelenleg a balmorali kastélyban pihen, mivel – a jelek szerint – egészségügyi problémákkal küzd.

(Borítókép: Meghan Markle és Harry herceg 2018. október 17-én. Fotó: Chris Jackson - Pool/Getty Images)