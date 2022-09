A mentorok se tudják, milyen nyelven énekeltek az X-Faktor válogatóján

Tizenegyedik évadához érkezett az X-Faktor tehetségkutató műsor, ami már önmagában is nagy szó. Az nem teljesen biztos, hogy még tíz év múlva is a képernyőn lesz, és ez nem feltétlen a tévécsatornának, hanem sokkal inkább a változó igényeknek, illetve a YouTube vagy akár a TikTok előnyeit kihasználó, élelmesebb generációnak lesz köszönhető. Ugyanakkor az is tény, ha már ilyen hosszú ideje fut egy produkció, nehéz újat villantani. Pláne, ha tehetségkutatóról van szó.

Az X-Faktor esetében is megvan a műsor gerince, amin nemigen lehet változtatni, csak apró elemek változnak. Az idei évadban éppenséggel a Csobot Adél helyébe lépő mentor, Herceg Erika kárpátaljai énekesnő mellett újabb szabályt is hoztak: eltörölték a kategóriákat, így bármelyik mentorhoz kerülhetnek a versenyzők. Bár azt nem tisztázták le, ez pontosan hogyan is fog kinézni, de feltételezhető, hogy a Táborban eldől majd. És ha már újdonság, a zsűri asztalának, illetve a versenyzők mögött lévő LED-falnak a dizájnja is megváltozott. Ennyit a változásokról.

Hozza az elvártat

Aki követte az X-Faktor eddigi évadait, az a tizenegyediktől is teljesen ugyanazt fogja kapni, mint a korábbiaktól. A válogatókkal kezdődő tehetségkutató műsor hozza az elvárt szintet, ami nem meglepő, hiszen ezek az adások vonzzák a legtöbb nézőt. Bár voltak olyan évek, amikor túlságosan túlsúlyba kerültek azon versenyzők, akiknek a produkcióján inkább fogta a fejét az ember, vagy esetleg ki is sétált a szobából, viszont idén – legalábbis, amit az első válogató alapján gondolok – valahogy egálba kerültek az értékelhetőekkel. Voltak énekesek, akik meglepetést okoztak, elhozták a wow-élményt, egyediek voltak, vagy épp a történetükkel ríkatták meg a közönséget.

Szórakoztató műsor lévén nem kikerülhető az, hogy olyan elemeket is belevigyenek a rendezők, amelyek akár drámaibb hatást képesek kelteni, és az első adásban nem is valamelyik versenyző múltjának túlzott kivesézése volt néha problémás, hanem a mentorok civakodása és egymás állandó ugratása. Jól ismerjük már a korábbi évadokból azt, amikor egy olyan „énekes” sétál be a színpadra, akinek annyi köze van a zenéléshez, mint Chuck Norrisnak a baletthoz, de a mentorok mégis igennel szavaznak, mert „tetszett a közönségnek” vagy „jó bulit csinált”. Az utóbbi évadok szinte mindegyike úgy kezdődött, hogy elhatározták, idén a tehetséget keresik, és nem mennek bele trollkodásba, de sok esetben valahogy mégis az lesz a vége.

Egyedi karakterek, hangszínek

Az első válogatón akadt pár érdekes fazon is, akiktől egyszerre sírt és nevetett az ember. Köztük Kis Grófo énekes unokatestvére, Kovács Péter, aki rekedten érkezett a stúdióba, mivel előző nap reggel hattól éjfélig gyakorolt a kocsmában, így nem meglepő, hogy a hangja is olyanná vált, mintha egy rozsdás kaput nyitogatnánk. Ahogy a halandzsanyelven éneklő Tarsoly László is megnevettette a közönséget, miután senki nem értette, hogy miről hadovál, de legalább két mentort, Gáspár Lacit és Puskás Petit is rávett arra, hogy csatlakozzanak hozzá. Dalszövegre nem volt szükség, mindenki azt énekelt, amit akart. Az meg csak grátisz, hogy annyira eltrollkodták a szavazást, hogy a mentorok sem tudták, továbbjutott-e, így a műsorvezető, Miller Dávid üvöltött oda nekik, mi lett a sorsa.

Herceg Erika felbukkanása miatt néhányan arra is késztetést éreztek, hogy az ő dalát adják elő a színpadon, ezzel kedveskedve neki, és némi jó pontot remélve. A feladaton többen elvéreztek, kivéve az orosz Zueva Ekaterinát, aki a férje miatt érkezett Magyarországra, és egy év alatt egész ügyesen megtanult magyarul. Hasonlóan nagy tapsot kapott Beri Zsolt, aki tizennégy, gyermekotthonban töltött év után próbált szerencsét az X-Faktor színpadán egy saját dallal, amit az őt elhagyó édesanyjának címzett. Láttunk benne fantáziát.

Szintén saját szerzeménnyel, a Csinibabával készült a magyar Elvis Presley-nek kikiáltott Kiss Kevin is, aki a Lizzo dalát előadó Helfy Alexával együtt egyelőre a mezőny legkarakteresebbjei közé tartozik, mindketten nagy meglepetést okoztak. Ahogy arra sem számított senki, hogy Bodrogi Gyula színművész unokája, a 17 éves Bodrogi Enikő is a versenyzők között lesz. Ő egy igen érzelmes dalt választott, Labrinthtől a Jealous című számot, ami nemcsak a szövegéből, hanem a dallamvilágából adódóan is szinte azonnal megnyitja a könnycsatornákat. Tényleg megható volt. Meglátjuk, hogy jövő héten is legalább ennyi tehetséges versenyzőt ismerünk-e meg, vagy folytatódik az indokolatlan igenosztás.

(Borítókép: RTL Sajtóklub)