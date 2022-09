Elit klubhoz csatlakozhat hamarosan Adele

Adele tavalyi visszatérése akkorát robbant, amire valószínűleg még ő maga sem számított. Az alázattal és hálával telt énekesnő ugyan már az azt megelőző években is bebizonyította, helye van a zeneiparban, az új lemezzel helyezte fel csak igazán a pontot az i-re. Munkásságát a szakma is elismerte, mivel az albumnak köszönhetően számtalan díjat bezsebelt. Idén eddig összesen közel húsz elismerést tudhat magáénak, köztük három BRIT Awards-díjat ítéltek oda neki, szintén három Guinness-rekordot állított fel, és mint az a hétvégén kiderült, már a Primetime Emmy-díj is felkerülhet a polcára. Bár a többek között Oscar-, Grammy- és Golden Globe-nyertes énekesnőnek valószínűleg már egy egész szobára van szüksége ahhoz, hogy minden elismerést ahhoz méltó módon tároljon.

A brit előadó One Night Only című, a Los Angeles-i Griffith Observatorynál tartott visszatérő koncertjéről készült felvétel nagyot tarolt a Primetime Emmy-díjátadón, amelyen a kiemelkedő amerikai televíziós műsorokat ismerik el. A produkciót öt díjjal jutalmazták, ami egyet jelent azzal, hogy Adele-nak már csak egy elismerés hiányzik ahhoz, hogy az elit EGOT-klub tagjává váljon. Ide azon előadók, művészek tartoznak, akiknek pályafutásuk során Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjat is sikerült elnyerniük. Adele immáron Emmy-tulajdonos, ahogy Grammyből is hazavitt már tizenötöt, Oscaron nyert arany szoborból egy díszeleg az otthonában, így már csak egy Tonyra lenne szüksége ahhoz, hogy teljes legyen a kép.

Mint arról az énekesnő a korábbiakban James Corden műsorában beszámolt, nem biztos benne, hogy valaha is Tony-díjat fog nyerni.

A Tony elég valószínűtlen. Mit kéne tennem érte?

– mondta Adele, mire Corden felvetette, akár írhatna musicalt, azonban erre ő azt felelte: jelenleg egyáltalán nincs ideje ilyesmire, illetve attól tart, senkit nem érdekelne. Bár az őt övező érdeklődést tekintve nem sok esély van arra, hogy hidegen hagyná a közönséget, ha egy színdarabbal rukkolna elő.

Adele egyébként nem az egyedüli híresség, aki egy díjra van attól, hogy büszke EGOT-tag legyen, mivel Eminemnek is már csak egy Tony kéne hozzá. A rapper szintén nagyot aratott a Primetime Emmy-díjátadón, amelyen a Super Bowl félidejében, az ő közreműködésével előadott produkciót díjazták többszörösen.

Nem hosszú a sor

A történelemben eddig tizenhét embernek sikerült elnyernie azon elismeréseket (Emmy, Grammy, Oscar, Tony), amelyeket különösen nagyra becsül a szakma. Néhány hete érkezett a hír, miszerint Jennifer Hudson lett a következő EGOT-tag, mivel már egy Tony-díjat is magáénak tudhat. Azonban ha végigvesszük, kik is tartoznak ehhez az elit klubhoz, rendkívül színes palettát kapunk.

A listán Richard Rodgers zeneszerző szerepel az első helyen, mivel neki sikerült először begyűjtenie az említett díjakat. Élete során csaknem kilencszáz Broadway-musicalhez írt dalt, ahogy filmek és tévés műsorok megzenésítésénél is segédkezett. Őt követi Helen Hayes színésznő, akit az amerikai színházak First Ladyjeként is emlegettek. Csillaga máig megtalálható a Hírességek sétányán Hollywoodban. A dobogó harmadik helyén pedig Rita Moreno színésznő áll, akinek első latin-amerikaiként nyílt lehetősége mind a négy díj megszerzésével felkerülni a listára. Íme, a további szerencsések az EGOT-klubba való belépésük időpontjától számítva:

John Gielgud színész

Audrey Hepburn színésznő

Marvin Hamlisch zeneszerző

Jonathan Tunick zeneszerző

Mel Brooks filmrendező

Mike Nichols filmrendező

Whoopi Goldberg színésznő

Scott Rudin filmproducer

Robert Lopez zeneszerző

Andrew Lloyd Webber zeneszerző

Tim Rice dalszövegíró

John Legend énekes

Alan Menken zeneszerző

Jennifer Hudson énekesnő-színésznő

(Borítókép: Adele 2021. október 24-én. Fotó: Cliff Lipson/CBS via Getty Images)