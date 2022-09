II. Erzsébet királynő rosszul van, már Harry herceg is úton van Skóciába

Frissülő cikkünk...

A Buckingham-palota egy közleményt adott ki, amelyben tudatták, II. Erzsébet királynő jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, mivel az orvosok aggasztónak találták az egészségi állapotát. Mint hozzátették, erről értesítették az uralkodó közvetlen hozzátartozóit, továbbá azt is kiemelték, a királynő a Balmoral-kastélyban marad, hogy figyeljék állapotát – írja a BBC.

15:36 - A Balmoral-kastély kocsifelhajtójánál már rendőrök is megjelentek, mivel körülbelül húsz jóakaró gyűlt össze a birtoknál, akik mind a királynőért aggódnak.

15:23 - A Guardian oldalán megjelent egyik fotó szerint ma délután egy táblát helyeztek ki a Buckingham-palotához, ami csak még több aggodalomra adhat okot. A táblán ez a szöveg olvasható:

Nincs őrségváltási ceremónia.

A ceremóniára egyébként péntek reggel került volna sor, de II. Erzsébet állapotát tekintve úgy gondolhatták, nincs ok az ünneplésre.

15:12 - II. Erzsébet összes gyermeke megérkezett a Balmoral-kastélyba, tehát Anna hercegnő, Károly herceg, András herceg és Eduárd wessexi gróf is már az uralkodó mellett van.

15:09 - Nicholas Witchell, a BBC királyi tudósítója közölte, hogy a királynő egészségi állapotával kapcsolatban az utóbbi időben érkeztek rákos megbetegedésről szóló pletykák, ám ezt nem erősítették meg.

15:08 - A hírek szerint az új miniszterelnök, Liz Truss épp ülésezett, amikor Nadhim Zahawi, a Lancasteri Hercegség kancellárja belépett a terembe, hogy valamit sürgősen közöljön vele. Majd félbeszakították az ülést, hogy a képviselőkkel is tudassák a hírt. Truss kifejtette, nemcsak ő, hanem minden brit együttérez a királyi családdal.

15:00 - Harry herceg és Meghan Markle szóvivője közölte, hogy a pár, akik már napokkal ezelőtt visszatértek Nagy-Britanniába, szintén Skóciába indulnak, hogy II. Erzsébet mellett legyenek. Harryék ma este egy jótékonysági rendezvényen vettek volna részt Londonban, de már úton vannak a királynőhöz.

14:55 - A Kensington-palota közlése szerint Katalin hercegné a Windsor-kastélyban maradt, míg gyermekeik, György és Lajos herceg, illetve Sarolta hercegnő első napjukat töltik új iskolájukban.

14:50 - A Guradian információi szerint már megérkezett a Balmoral-kastélyba a királynő egyetlen lánya, Anna hercegnő, azonban a királyi család többi tagja is már úton van a rezidenciára. Köztük András herceg, Eduárd wessexi gróf és Zsófia wessexi grófné.

14:30 - A Clarence-ház közlése szerint a királynő legidősebb fia, Károly herceg, illetve Kamilla hercegné már a Balmoral-kastélyban vannak II. Erzsébet mellett, ahogy úton van oda Vilmos herceg is, aki jelenleg a második helyet foglalja el a trónöröklési sorrendben. Mint azt a Canterbury érsek, Justin Welby kijelentette, most az egész nemzet az uralkodóért imádkozik. A hír lesújtotta a volt brit miniszterelnököt, David Cameront is, akinek elmondása szerint nagyon aggasztja a palotából érkező hír.

Egészségügyi gondokkal küzd már tavaly óta

A 96 éves uralkodó korából ítélve mondhatni természetesnek mondható, hogy már nincs olyan állapotban, mint fiatalabb éveiben. Az egészségével az elmúlt időszakban a korábbiaknál is többet foglalkozott a világsajtó, mivel II. Erzsébet már ránézésre is sokat öregedett. Erre utal az is, hogy az uralkodó az utóbbi időben a szokásosnál több eseményen való részvételről mondott le, köztük az észak-írországi útjáról. A születésnapját, illetve az uralkodásának 70. évfordulóját ünneplő Trooping The Colouron sem vonult végig a The Mall úton, ahogy az minden évben szokás. Sőt, a négy napon át tartó ünnepségsorozat részét képező istentiszteleten sem vett részt, amit a Szent Pál-székesegyházban tartottak.

A múlt hétvégén a skót kultúrát ünneplő, Braemar Gathering nevet viselő jeles eseményen is fia, Károly herceg helyettesítette őt, amire eddigi uralkodása alatt még nem volt példa. A napokban pedig az új miniszterelnök megválasztását követően a Titkos tanács ülését is kihagyta. Az orvosok már akkor közölték, hogy aggódnak érte.

II. Erzsébet az év elején átesett a koronavíruson, azonban már tavaly ősz óta mozgásbeli problémákkal küzd, így bottal közlekedik. Hogy megkönnyítsék számára a közlekedést, egy kerekesszékes liftet is építettek a Windsor-kastélyhoz, ahol a legtöbb idejét tölti. A királynő eddig irtózott a kerekesszék gondolatától, ebben hasonlít édesanyjára, Erzsébet anyakirálynére, akit másik lánya, Margit hercegnő temetésére egy sötétített ablakú autóval vittek, hogy ne lehessen róla fényképet készíteni a tolószékében.

(Borítókép:II. Erzsébet brit királynő 2022. szeptember 6-án a skóciai Balmoral kastélyban / Fotó:Jane Barlow / POOL / AFP)