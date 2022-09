Az egyszavas poszt az új csodafegyver, pedig tényleg véletlenül indult el 10 éve

A híreket nem követők számára meglepő és egyben zavaros lehetett látni szerda délután a legnagyobb hazai márkák és közéleti szereplők közösségi oldalait, ahol egyszavas, a tevékenységükre, vagy éppen legfőbb marketingüzeneteikre vonatkozó posztok jelentek meg.

A trendbe a magyar politikusok zöme is beszállt, de előadók, és különböző brandek is felültek a trendvonatra. Talán nem is véletlen, hiszen ahogyan arról az Index is beszámolt, a különös bejegyzések egy hete indultak el a tengerentúlon, miután egy vasúti vállalat, az Amtrat Twitter-oldalán kiposztolta – állítása szerint véletlen, ám sokkal inkább tudatosan – a „trains”, azaz vonatok szót.

A meglehetősen újszerűnek tűnő hóbort letarolta a közösségi médiát, a Twitteren és a Facebookon sem lehetett úgy végiggörgetni szerda este, hogy ne futottunk volna bele az igencsak remek reklámfogásnak tartott trendbe.

Nem most kezdődött

Korántsem számít azonban új keletűnek a jelenség, sőt az egyszavasokat feltámasztó vonattársaság posztja sem, ugyanis 2020-ban egy másik vállalat, a San Francisco Bay Area Rapid Transit hivatalos fiókja által 2020-ban közzétett tweet szintén úgy szólt: trains – írja az NBC News.

trains — BART (@SFBART) July 16, 2020

A kétéves bejegyzés azonban még így sem az első alkalom volt, amikor valaki egy egyszavas bejegyzéssel produkált komolyabb hírverést, még 2011-ben Ed Balls brit politikus tweetelte ki véletlenül közösségi oldalán a saját nevét, amikor rákeresni szeretett volna arra. Az Egyesült Királyságban így már több mint egy évtizede ismerték, milyen az, amikor egyszavasok árasztják el a közösségi médiát, ugyanis az akkor ugyan még jóval kevesebb felhasználóval rendelkező oldalon szintén felkapták, és kreatív módon másolni kezdték azt.

Ed Balls — Ed Balls (@edballs) April 28, 2011

Ugyan világraszóló hírnevet nem szerzett vele a politikus, Angliában néhány brit felhasználó biztosan emlékszik még az esetre, a bakin pedig utólag láthatóan maga Balls is már csak jóízűeket nevetett. A politikust ugyanis olyannyira nem érintette meg a furcsa poszt, hogy meglátta a benne rejlő lehetőséget, és még maga is aláírta a híres bejegyzés másolatát, hogy azt elárverezzék egy adománygyűjtő eseményen.

A világ vezetői is felültek a mókavonatra

A tengerentúlon és a világban szeptember első napjai óta zakatoló egyszavasok hatalmas marketingértékét a világ vezető politikusai, országok minisztérumai is hamar felismerték, akik mindössze néhány órás csúszással posztolták egy szóban közösségi oldalaikra az általuk követett és hirdetett eszméket, törekvéseket, célokat. Az Index is megírta, a sort az ukrán kormány oldala kezdte, ahol csupán ennyit írtak: „Győzelem”. Később Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke is csak egyetlen szót tett közzé: „Szabadság.”

Freedom — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2022

Magyarországon a hazai vonatközlekedésre rémesen hajazva már másfél napja zakatolnak az egyszavasok, amelyből természetesen a magyar miniszterelnök sem maradhatott ki, Orbán Viktor talán nem túl meglepő módon a „Magyarország” kiírással hagyta el a trendperont.

