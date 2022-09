Kardashianék babérjaira törhetnek Sylvester Stallone lányai?

Augusztus elején derült fény arra, miszerint Sylvester Stallone és Jennifer Flavin házassága válságba került, így huszonöt együttöltött év után úgy döntöttek, elválnak útjaik. A pár, mint az kiderült, már az elmúlt években sem jött ki túl jól egymással, így a döntés nem volt elhamarkodottnak mondható. Három közös lányuk, a 26 éves Sophia, a 24 éves Sistine és a 20 éves Scarlet egy forrás elmondása szerint a válásnak köszönhető bulvárhullámot meglovagolva most arra készül, hogy ők lesznek a következő Kardashianék.

Bár kérdéses, ezalatt pontosan mire is gondoltak. Esetleg arra, hogy hozzájuk hasonlóan ők is egy, a családjukról szóló sorozatban látják a jövőt, vagy szimplán arra, hogy akkora sikert akarnak elérni ismert Stallone-gyermekekként, mint a Kardashian-klán tagjai. A legidősebb Stallone, Sophia a Dél-kaliforniai Egyetemen végzett, az Instagram-oldalán egy könyvklubot is létrehozott, illetve húgával, Sistine-nel jelenleg együtt vezetik az Unwaxed podcastot. Sistine egyébként már a modell- és színészkarrierbe is belekóstolt, míg a legkisebb Stallone, Scarlet tavaly végezte el a középiskolát, ahol az atlétika sztárja volt, ahogy nővéreivel együtt őt is megválasztották Miss Golden Globe-nak.

A showbizniszbe vetnék bele magukat

Stallone és Falvin mindig is ügyeltek arra, hogy valamennyire rövid pórázon tartsák gyermekeiket, ezzel megóvva őket a rájuk leselkedő veszélyektől. Ahogy az sem fért bele, hogy a lányokat esetleg amiatt érje megkülönböztetés, mert híresek a szüleik. Egy bennfentes elmondása szerint ugyanakkor a szülők válása most lehetőséget ad a testvéreknek arra, hogy elkezdjék bontogatni a szárnyaikat, illetve saját karriert építsenek.

Sylvester munkamorálja és az apasághoz való konzervatív hozzáállása a lányaira is hatással volt. Nagyon ügyelt arra, nehogy az emberek ezüsttálcán kínálják fel nekik a lehetőségeket, rendkívül védelmező volt. Ez az, amin Jennifer és ő összekülönböztek az elmúlt néhány évben

– fejtette ki a forrás, ahogy azt is megjegyezte, Falvin azt szerette volna, ha lányai az önmegvalósítás útjára lépnek, de ezt szinte lehetetlen volt megtenni, mivel egy hagyományos, olasz apa áll a család élén.

A házasság felbomlása mindenkinek az életét fenekestül felforgatta, de a Stallone-lányok készen állnak arra, hogy kitörjenek, és nagy dolgokat vigyenek véghez, most hogy már nincsenek rövid pórázon tartva. Az emberek már évek óta mondogatták nekik, hogy legyenek ők a következő Kardashianék, és most végre lehetőségük van kipróbálni

– magyarázta az informátor, akinek elmondása szerint Stallone azóta már újra a munkába temetkezett, lányai pedig minél nagyobb hírnévre vágynak.

Vannak tervek bőven

Stallone nemrég fejezte be a Tusla King című, Paramount+-os sorozat első évadának forgatását, amelyben egy maffiafőnököt alakít, akit a börtönből való szabadulását követően száműznek Oklahomába. A produkció, amelyről a színész is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni, idén novemberben fog debütálni a platformon.

Mint arról egyik lánya, Sophia beszámolt a korábbiakban, saját ruha- és sminkmárkára vágyik, ami már önmagában hajaz Kardashianékra, ugyanis Kylie Jenner pont ennek köszönhetően tudta letenni a névjegyét. Ahogy azt a 2017-es interjúban megjegyezte, manapság már minden a közösségi médiáról szól, és nagy előny tud lenni, ha valaki ismert. Ráadásul ő maga is megemlítette a legfiatalabb Jenner-lányt, aki sminktermékeiről vált igazán népszerűvé. Ehhez azonban kellett a hírneve is.

A legkisebb Stallone lép a nyomdokaiba

Jennifer Flavin még 2012-ben adott egy interjút, amelyben arról számolt be, Stallone a három gyermekük közül Sophiával pendül a leginkább egy húron.

Nagyon különleges kötelék fűzi őket egymáshoz, egyformán gondolkodnak, és még a gesztusaik is megegyeznek. Sophia élete szerelme

– mondta Flavin, ám érdekes, hogy ennek ellenére mégis Sistine az, aki apja nyomdokaiba lépett.

Sistine Stallone 2019-ben a 47 méter mélyen című film második részében szerepelt először színésznőként, továbbá a tavalyi évben is feltűnt a Hajsza egy gyilkos után produkcióban Bruce Willis, Megan Fox és Machine Gun Kelly oldalán. Arról pedig egyelőre nincs hír, milyen alkotásokban lesz még látható a jövőben.

(Borítókép: Sylvester Stallone. Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images)