Repülő pókember, életre kelt hősök – óriási utat tett meg 100 év alatt a Disney

Jövőre 100 éves lesz a Walt Disney-birodalom, amelynek nemcsak gyermekkorunk felejthetetlen meséit, hanem számtalan sorozatot, mozifilmet és a tematikus parkjaiban átélt élményeket is köszönhetjük. A jubileumot a cégóriás méltóképp meg is ünnepli, a programok sorát a szeptemberre időzített D23 Expóval kezdve, amely a Walt Disney-fanok legnagyobb eseményének számít. A többnapos rendezvényre, ahol díjátadó, különféle bejelentések és a Disney-mesék világába repítő programok várják az érdeklődőket, az Index is meghívást kapott.

Az ember nem is gondolná, hogy a gyermekek mellett a felnőttek is képesek rajongani kitalált mesehősökért, amíg mindezt a saját szemével nem látja. Jómagam 2012-ben tapasztaltam meg ezt először, a Walt Disney-birodalom részeként működő Disney Cruise Line alkalmazottjaként, az akkor vízre bocsátott Disney Fantasy hajón. A tizennégy emeletes „úszó Disney-park” már a kezdetektől csaknem négyezer utassal és nagyjából ezerötszáz fős személyzettel szeli a hullámokat – s bár az útvonal alig változik, a vendégek közül sokan rendre újabb turnusokra fizetnek be. Ebből is látszik, hogy tulajdonképpen nem az egzotikus szigetek miatt érkeznek, ahol kiköt a hajó egy-egy cruise alatt, hanem maga a brand és a cég szolgáltatásai, illetve a Disney által teremtett mesebeli atmoszféra vonzza őket olyan nagyon.

Mindez egy egérrel kezdődött

– idézik sokszor a cég alapítóját, és valóban. Walter Elias Disney, akit a világ leghíresebb rajzfilmkészítőjeként és az egyik legnagyobb producereként tartanak számon, példátlan dolgot vitt véghez. Első saját animációs filmje a Laugh-O-Grams volt, melynek népszerűsége után azonos néven saját stúdiót nyitott, ám mivel sehogy sem érkezett meg az áhított siker, 1923-ban Los Angelesbe költözött, ahol bátyjával, Royjal és Uber Eert Iwerks karikaturistával megalapította a Disney Brothers Studiót.

A rajzfilmes első igazi sikere Oswald, a nyúl karaktere volt, amely a Universal Pictures forgalmazásában készült. Miután a mesehősre vonatkozó jogokat anyagi viták miatt elveszítette, új figurát alkotott: egy egeret rajzolt, amelynek a Mortimer nevet adta, és amit később a felesége javaslatára keresztelt át Mickey egérre. Tulajdonképpen a már jogilag is saját karakter megszületésével kezdett felfelé ívelni Walt Disney filmes karrierje. Az első Mickey egér-rajzfilm A bolond repülő volt, amit a Száguldó Gaucho követett, az igazi sikert azonban az a technikai újítás hozta meg számára, amely a Warner Brothers 1927-ben bemutatott, The Jazz Singer című hangosfilmjével forradalmasította a filmkészítést – az első hangos rajzfilmet Willie gőzhajó címmel Walt Disney készítette el, saját hangját kölcsönözve Mickey egérnek.

A rágcsálóval beindult a biznisz

Mickey egér mellett, amely a mai napig a cég szimbólumának számít, később időről időre újabb karakterek tűntek fel – megszületett Minnie egér, Donald kacsa, Goofy és Pluto, 1931-ben pedig Virágok és fák címmel bemutatták Disney első színes művét is, amellyel Oscar-díjat nyert. Karrierjének egyik mérföldköve a Hófehérke és a hét törpe elkészítése volt. A közel öt év munkájának eredményeként született animációs film Disney első egész estét betöltő rajzos mozija, amelyet 1937. december 27-én mutattak be Los Angelesben. Az alkotás óriási sikert aratott, a bevételből Walt Disney 1939 decemberében új stúdiót nyitott Burbankben.

A következő években több egész estét betöltő animációs film is készült: megérkezett többek között a Pinokkió, a Dumbo és a Bambi, majd a Hamupipőke, az Alice Csodaországban, a Pán Péter, a Susi és Tekergő, a Csipkerózsika és a 101 kiskutya is. Az alkotások által Walt Disney óriási hírnévre tett szert, élete során 59 alkalommal jelölték Oscar-díjra, melyből 26-szor meg is kapta az elismerést.

Meseország épült

Az animációk mellett Walt Disney egy másik projekten is dolgozott – ki akart alakítani egy helyet, amely a család minden tagjának szórakozási lehetőséget kínál. A világ első tematikus kalandparkja 1955. július 17-én nyílt meg, és azóta egyre csak gyarapszik – a kaliforniai Anaheimban épített Disneyland mára két parkból, hotelekből és a Disney Downtown bevásárló, étkező, szórakoztató kerületéből áll, ahol különféle látványosságok is várják a látogatókat.

A világhírű rajzfilmgyáros két évvel azelőtt halt meg, hogy a „Floridai Projekt” eredményeként született Walt Disney World Resort megnyitotta volna a kapuit Orlando mellett. A munkálatokat végül a bátyja vezényelte le. A mára már nem csupán négy hatalmas tematikus parkból (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom), hanem több golfpályából, saját működtetésű üdülőközpontokból, továbbá egybefüggő kereskedelmi és vendéglátó központokból álló szórakoztató komplexum milliók számára vált úti céllá világszerte. Időközben Amerikán kívül is nyíltak Disneylandek, elsőként Tokióban, majd Párizsban, Hongkongban és Sanghajban is.

A gyarapodásnak még nincs vége

Napokig lehetne mesélni arról, hogyan lett egy kis egér ötletéből világméretű médiagépezet, amely az animációk világán túlnőve nemcsak a szárazföldön terjeszkedik, hanem az immáron öt hajóból álló flottájával a vizeket is meghódította, és a virtuális téren is borzasztó befolyással bír. 1923-as alapítása óta a The Walt Disney Company a média networks, park- és üdülőközpontok, stúdiószórakoztatás, fogyasztói termékek és az interaktív média üzleti szegmensein keresztül vezető globális szórakoztató és médiavállalattá nőtte ki magát, miközben más vállalatokat is bekebelezett: 2006-ban a cég akkori elnöke, Bob Iger kezdeményezte a Pixar Animation Studios felvásárlását, 2009-ben a Marvel Entertainment is erre a sorsra jutott, 2012-ben pedig a vállalat a Lucasfilmet is megszerezte.

Bár Disneyland nincs Magyarországon, a brandhez tartozó mesékben hazánkban is bőséggel elmerülhetünk: június 14-én nálunk is elindult a Disney+, melynek köszönhetően egy platformon keresztül lehet hozzáférni a Disney, a Pixar, a Marvel, a Star Wars és a National Geographic több száz sorozatához és filmjéhez.

Tartson velünk a D23 Expóra!

A jövőre 100 éves cégóriás idén szeptember 8 és 11 között rendezi a D23 Expót, amely egy nagyszabású esemény, kifejezetten a Disney-fanoknak. A többnapos rendezvényre, amelynek Kaliforniában az Anaheim Kongresszusi Központ ad otthont, és ahol számtalan exkluzív programot, bejelentéseket és díjátadót is szerveznek, az Index is meghívást kapott, így első kézből tudunk beszámolni arról, mit tapasztaltunk ezen a különleges eseményen.

Talán nem meglepő, hogy hatalmas a médiaérdeklődés az expó iránt, a világ minden tájáról érkeztek újságírók, hogy bepillantást nyerjenek a Disney-birodalom kulisszái mögé, és értesüljenek a cégóriás közeljövőben várható újdonságairól. A programok párhuzamosan több színpadon zajlanak egyszerre, plusz a sajtó munkatársai számára külön előadásokat is tartanak, amelyek már a rendezvény hivatalos nyitónapja előtt elkezdődtek. Csütörtökön első körben Disneyland és a California Adventures Parkok bejárása volt a menet, ahol a The Walt Disney Imagineering, azaz a vállalat kutatási és fejlesztési részlegének képviselői is tartottak egy előadást – ők a Disney parkok és egyéb látnivalók megálmodói, azok létrehozásáért, tervezéséért és építéséért felelnek.

Az egyórás programot a Disneyland Resort elnöke, Ken Potrock nyitotta meg, aki több mint negyedszázados múlttal büszkélkedhet a cégnél. Potrock elsősorban a Walt Disney Company sikerének titkáról beszélt, amelynek egyik kulcseleme, hogy az alkalmazottak – beleértve őt magát is – abszolút hisznek a vállalat értékeiben, és ösztönös szenvedéllyel dolgoznak azon, hogy boldoggá tegyék azokat, akik igénybe veszik a szolgáltatásaikat. Közös céljuk, hogy a vendégeiknek életre szóló élményeket szerezzenek a brandhez köthető kikapcsolódási lehetőségek által, ennek eszköze pedig, hogy

a valóságból kiszakítva a mesék világába repítik őket, belehelyezve az életre keltett karakterek történeteibe.

Ki ne szeretne részese lenni azoknak a történeteknek, amelyeknek a vágyak valóra váltása és a varázslatok adják a gerincét? Ráadásul ezt a család minden tagja együtt teheti meg, így a felnőttek is picit gyermekké válhatnak újra, közös élményeket szerezve a csemetéikkel – hangsúlyozta mondandójában a Disneyland Resort elnöke. Hogy erre mekkora az igény, azt szépen mutatja többek között az is, hogy a Disney-parkokat évente 145 millióan látogatják világszerte, illetve hogy a brandhez tartozó hotelláncolat már az ötödik legnagyobb a világon, és a szárazföld mellett évek óta a vizeken is terjeszkedik a vállalat: júliusban indult útnak a Disney Cruise Line ötödik hajója – a Disney Wish jelenleg a flotta legnagyobb tagja.

Ken Potrock után a Walt Disney Imagineering portfólióvezetője, Jeanette Lomboy, valamint a WDI ügyvezető kreatív igazgatója, Brent Strong mesélt a munkájukról és az eredményeikről, Michael Serna, a Disney Live Entertainment ügyvezető kreatív igazgatójának társaságában. A szakemberek a vállalat egész világot behálózó élményközpontjai mellett elsősorban a parkokban található látványosságok fejlesztéséről, illetve a közelmúlt újdonságairól beszéltek. Kiemelték a California Adventure Parkban 2021-ben megvalósított, szenzációnak számító attrakcióját is: a pókembert, amely képes a fejünk fölé emelkedve egyik épületről a másikra átugrani.

Erről később az Index kérdésére a WDI-csapatból Morgan Pope is mesélt, amikor a média munkatársai bebocsátást kaptak a D23 Expo területére, egy nappal a nyitás előtt. Pope elejétől a végéig dolgozott a projekten, amellyel egy olyan robotot alkottak, ami pókemberként képes elvégezni a filmvászonról jól ismert mozdulatokat. Elmondása szerint a munka 2016 végén kezdődött, és az eredeti terv szerint 2020-ban szerették volna beépíteni ezt a látványosságot a park programjai közé, de a járvány miatt erre csak 2021-ben került sor.

Hogy gondoltak-e arra valaha, hogy ezt a mutatványt emberrel hajtsák végre, arra Pope egyértelmű nemmel felelt, a robot ugyanis 65 láb magasra repül, és csak egy vékony háló tartja – egy csomó felkiáltójel van, ami arra figyelmeztet, hogy ezt ne hús-vér kaszkadőrrel csinálják, a biztonság egyébként is mindenekfelett áll a vállalatnál. Kérdésünkre a szakember azt is elárulta, három robotjuk van ehhez a show-hoz, amit azzal magyarázott: kell hogy legyen tartalék, ha a használatban lévőt esetleg cserélni kellene.

A robot fejlesztését egyébként videón a panelbeszélgetésen is bemutatták, a D23 Expón pedig ki is állították a prototípusokat, hogy a munkamenet minden egyes fázisát megtekinthessék a látogatók, végigkövetve, hogyan lett egy „pálcikából” emberszabású gép.

Utolsó simítások a nyitás előtt

Csütörtök este még javában szorgoskodtak a D23 Expo területén, hogy a rajongók érkezésének idejére minden a helyén legyen – egészen elképesztő, ahogy egy tető alá hozva minden egyszerre megjelenik, ami Disney. A standok mellett, ahol a legkülönfélébb brandingelt termékekhez juthatnak hozzá a rajongók, egy csomó karakterrel találkozhatnak szobor, mozgókép formájában, de „életre keltve” is. Az élményt pedig csak fokozza, hogy nemcsak nézelődni lehet, hanem ahogy azt a Disney céltudatosan műveli, részévé is válni a különféle történeteknek.

Külön szenzációnak számít, amit a szervezők nemrég jelentettek be: Walt Disney repülőgépét is elhozták az expóra, amit Bob Chapek, a The Walt Disney Company vezérigazgatója mutatott be a sajtónak csütörtökön. A történelmi darabnak számító járgány októberben a Palm Springs Air Museum gyűjteményébe kerül majd.

A D23 Expo területén csütörtök este egyébként Michael Vargo, a D23, azaz a Disney hivatalos rajongói klubjának alelnöke kalauzolta a média munkatársait.

