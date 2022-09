Tizenöt kérdés II. Erzsébet királynő uralkodásának hetven évéről

Csütörtök este érkezett a lesújtó hír, 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet királynő, aki uralkodásának hetven éve alatt kivívta a világ elismerését. A húszas évei derekán trónra kerülő uralkodó az elmúlt hónapokban már nem örvendett jó egészségnek, főleg mozgásbeli problémái voltak, ami idős korából ítélve nagyon is érthető volt. A Buckingham-palota közleményét követően, amelyből kiderült, aggódnak érte az orvosok, együtt szorított a világ a felépüléséért, ám estére minden remény szertefoszlott.

II. Erzsébet nem csak Nagy-Britannia, hanem a világ legbefolyásosabb emberei közé tartozott, aki mindenkihez tudott intézni egy-egy jó szót, nem is beszélve a humoráról, amivel mindig megörvendeztette a népet. Az alábbi kvízzel most a királynőre emlékezünk, tesztelje le Ön is, mennyire ismeri a britek kedvenc uralkodóját, II. Erzsébetet.

(Borítókép: II. Erzsébet 2011-ben. Fotó: Eddie Mulholland – WPA Pool/Getty Images)