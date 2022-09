Victoria Beckham annyira berúgott, hogy egy taxiban kezdett vetkőzni

A sokszor meglehetősen csendesnek és rosszkedvűnek tűnő Victoria Beckham a karrierje kezdetén megmutatta, ő is tudja önfeledten jól érezni magát. Ugyan szórakozásához néhány üveg pezsgő és egy szerződés aláírása is kellett, David Beckham felesége igencsak odatette magát: megvált a fehérneműjétől, majd egy puccos étteremben szó szerint belealudt a tányérjába. Party hard Victoria Beckham módra.

A korábbi énekes, jelenlegi divatikon Victoria Beckhamről a legtöbb embernek a kifinomultság és kimértség jut eszébe, az elmúlt években leginkább csendben meghúzódó, családjára és munkájára koncentráló korábbi Spice Girl azonban nem mindig volt ilyen.

A több különleges szokással bíró Beckhamné nemegyszer került már az újságok hasábjaira visszafogottsága miatt, ami a különleges étrendjében is megnyilvánul. Futballista férje, David Beckham szerint felesége már 25 éve csak ugyanazt az ételt eszi.

Ebből a szempontból sajnos rossz nőt vettem feleségül, ugyanis Victoria 25 éve csak ugyanazt az ételt hajlandó megenni, grillezett halat párolt zöldséggel. Ettől csak nagyon ritkán tér el, ilyen volt például, amikor várandós volt a lányunkkal, Harperrel. Az egy nagyon jó időszak volt

– nyilatkozta korábban az egykori angol labdarúgó.

Volt kollégája, Mel C, azaz Melanie Chisholm szerint azonban korábban jóval izgalmasabb gasztronómiai kalandokon is átesett a Spice Girls tagjaként. Mel C önéletrajzi könyvében ugyanis elmesélte, egy alkalommal Victoria Beckham annyira berúgott, hogy egy előkelő étteremben szó szerint az ételébe hajtotta nyugovóra a fejét.

A lánycsapat még 1995-ben kezdett vad taxizásba a nyugat-londoni Kensington Place-en, miután a Spice Girls leszerződött a Virgin Recordshoz. A karrierjüket beindító dokumentumok aláírása után hatalmas ünneplésbe kezdett a csapat, és egy puccos étteremre esett a választásuk, megkoronázandó az estét. Mire azonban a taxijuk a vacsora helyszínére ért, már mindenki rendesen elázott, az autóban teljes káosz uralkodott.

Mire megérkeztünk az étteremhez, a taxi teljes roncs volt, rúzs- és pezsgőfoltok voltak mindenhol. Victoria pedig annyira részeg volt, hogy valamiért még a bugyiját is kidobta az ablakon

– írta Mel C az önéletrajzi könyvében.

Természetesen az autóban részegen randalírozó lányok viselkedésétől a taxisofőr sem volt elragadtatva, akinek a banda menedzsere, Simon Fuller 50 fontot fizetett pluszban csak azért, hogy tekintsen el a történtektől.

Az utólag nézve már meglehetősen vicces, akkor viszont igencsak kínos pillanatokat okozó Spice Girs-csapat az étterembe érve teljesen elvesztette a kontrollt, az előkelő hely vendégei pedig korántsem fogadták jól a megérkező, meglehetősen ittas és harsány lánybandát.

Bementünk ebbe a hihetetlenül előkelő étterembe, piától és cigitől bűzölögve, és szó szerint beestünk az asztalunkhoz. A többi vendég nem szórakozott olyan jól, mint mi... Ekkorra Victoria már annyira részeg volt, hogy arccal előre a vacsorájában elaludt. A legjobb, hogy ekkor még mindig nem volt rajta bugyi

– idézi Chisholm szavait a The Sun.

Robbie Williams csúnyán összetörte a szívét

Mel C csütörtökön publikált Who I Am című önéletrajzi könyvében az őt ért szexuális zaklatásról és a 48 éves brit énekessel, Robbie Williamsszel való korábbi afférjáról is lerántotta a leplet.

Ez – talán mondani sem kell – barátnője, Victoria Beckham után Williamst sem tünteti fel igazán jó színben.

Robbie nagyon rosszul bánt velem. Szédített, majd amikor a legsebezhetőbb voltam, akkor egyszerűen dobott. Most már semmilyen rossz érzés nincsen bennem iránta, de akkor nagyon összetörte a szívem, megbántott és megalázott. Ő egy olyan ember volt, akire felnéztem, és csodáltam, de miután megszerzett, rosszul bánt velem

– ecsetelte a könyvben Mel C, aki reméli, hamarosan újra összeáll a Spice Girls, és színpadra léphet korábbi társaival.

(Borítókép: Gotham / GC Images / Getty Images)