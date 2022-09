Anya és lánya, akik milliárdos birodalmat építettek ki

Nem esett messze az alma a fájától – szoktuk mondani, ami nem is feltétlen egy elcsépelt szólás, mivel már sok esetben bebizonyosodott, mennyire igaz, pláne a hírességek körében. Példaként lehetne említeni megannyi énekest vagy színészt, akiknek gyermeke szintén ugyanazon hivatást választotta, mint ők, és sikeresek is lettek benne. A szórakoztatóipar mellett viszont a modellvilág is több olyan híres csemetét számlál, akik édesanyjuk nyomdokaiba léptek, hogy ők is letegyék névjegyüket a szakmában. Az alábbiakban most a leginkább ismert anya-lánya párosokat emeltük ki.

Kate Moss és Lila Moss

A jelenleg 48 éves Kate Moss és 19 éves lánya, Lila nagyot dobbantottak, mikor napokkal ezelőtt együtt jelentek meg egy Tommy Hilfiger kampányban. Úgy tűnik, az ifjabb Moss az édesanyjához hasonlóan tehetségesnek bizonyul, mivel már leszerződött a Kate Moss Agency ügynökséghez, így valószínűsíteni lehet, hogy egyre több reklámban tűnik majd fel együtt anya és lánya. A Moss-család vagyonát egyébként körülbelül 30,6 milliárd forintra becsülik.

Heidi Klum és Leni Klum

A 49 éves Heidi Klumnak már azzal sikerült beírnia magát a történelembe, hogy ő volt az első német modell, aki Victoria's Secret angyal lett. Azóta pedig hatalmas vagyonra tett szert, körülbelül 65,1 milliárd forintra. Lánya, a 18 éves Leni fiatalkora ellenére már most kifutón szerepel. Idén megjelent a Harper's Bazaar magazinban, szerepelt a Dolce and Gabbana divatbemutatón, a márciusi L'Officiel címlaplánya volt, illetve feltűnt az Elle Russia hasábjain is. Eddigi munkái körülbelül 790 millió forinttal növelték a bankszámláját.

Kris Jenner és Kendall Jenner

A Kardashian-családnál aligha van híresebb a világon, azonban a modellszakma népszerűsége ellenére csak a família két tagja vágott bele ebbe a hivatásba. A családanya, a 66 éves Kris Jenner ifjabb korában belekóstolt a modellkedésbe, azonban végül mégsem találta meg számításait. Tapasztalatai arra ugyanakkor tökéletesek voltak, hogy lányát, Kendall Jennert egyengesse ezen az úton.

A 26 éves Jennernek már többek között az Estee Lauder kozmetikai márkával is volt szerződése, sőt számos New York-i, párizsi és milánói divathéten szerepelt a kifutón. Míg a modellkedésről lemondott Kris Jennernek 69,2 milliárd forintos vagyont tulajdonítanak, addig lánya 18,1 milliárd forintot tudhat magáénak.

Cindy Crawford és Kaia Gerber

A felsorolt anya-lánya párosok közül kétségkívül Cindy Crawford és Kaia Gerber a legsikeresebbek. Az 56 éves Crawford a kilencvenes évek egyik szupermodellje volt, amit a becsült vagyona is tükröz. A hírek szerint körülbelül 92 milliárd forint van a bankszámláján, viszont ez sokkal inkább a Meaningful Beauty bőrápoló márkájának köszönhető.

Ugyanakkor a modell lánya, a 21 éves Kaia sem kevésbé sikeres, 2017-ben az év modellje lett a British Fashion Awards-on. Eddig volt szerencséje együtt dolgozni a Fendivel, a Chanellel, illetve a Tom Forddal, ahogy a Vogue magazin egyes kiadásaiban is feltűnt. Ezen munkák összesen 1,3 milliárd forintot jelentettek a számára.

Yolanda Hadid, illetve Gigi és Bella Hadid

Bár a holland származású Yolanda Hadidot a legtöbben a Real Housewives of Beverly Hills című sorozatból ismerik, a nyolcvanas években még modellkedéssel kereste a kenyerét. Többek között a Vogue és a Grazia magazinban is szerepelt. 18,1 milliárd forintra rúgó vagyonával ő az első a családban, azonban nem sokkal maradnak el mögötte a lányai sem.

A 27 éves Gigi Hadid összesen harmincöt ország Vogue magazinjának a címlapján tündökölt, feltűnt a Fenty x Puma, a Marc Jacobs és a Versace kifutóin, jelenleg pedig a Maybelline arca. 11,6 milliárd forintra taksálják a vagyonát, azonban testvére, Bella közel jár hozzá. Neki 9,7 milliárd forintot sikerült összegyűjtenie, miután a Victoria Secret angyala lett, és olyan márkákkal dolgozott együtt, mint a Dior, a Balmain és a Chanel.

(Borítókép: Yolanda Hadid, Bella Hadid és Gigi Hadid 2017. november 13-án. Fotó: Noam Galai / WireImage / Getty Images Hungary)