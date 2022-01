Benedict Cumberbatch is egyike volt annak a tíz színésznek, aki felkerültek a W Magazine által megítélt Best Performances listájára, ezzel pedig saját címlapot is kaptak.

Fotó: @bluemaevor / instagram

Az elkészült címlapok mindegyike különlegesre sikerült, a Doctor Strange-filmek színésze például talpig sárgában, halászsapkában, unott arccal támasztja az asztalt.

A szett kétségkívül stílusos, kár, hogy ritkán láthatjuk így a színészt.

A Twitter népe pedig már egy hasonlóságot is felfedezett közte, és Sacha Baron Cohen egyik karaktere, Ali G között.