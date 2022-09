Ünnepeljük együtt a kávé világnapját!

Ma ünnepeljük a kávé világnapját, és tegyük is meg, mert ki tudja, hányszor lesz még erre lehetőségünk? A kávé ára ugyanis az egekben van, az arabica az aszály és a szállítási nehézségek miatt egyre nehezebben elérhető. Az ünnep eredetileg Japánból indult, de 2009 óta már az egész világ megemlékszik a kávé és a kávézás mindennapi öröméről. A koffein a legtöbbet fogyasztott pszichoaktív anyag a világon, a Föld lakosságának 80 százaléka él vele kávé, tea vagy üdítőitalok formájában. És szerencsére a kávé nemcsak finom, de egészséges is. A legújabb tanulmányok szerint biológiailag aktív vegyületei, például a koffein, antioxidáns hatásúak, segíthetnek távol tartani a gyulladásokat, a krónikus egészségügyi problémákat, és még bizonyos rákos megbetegedéseket is. Akik több mint hat csésze kávét fogyasztanak naponta, elkerülhetik a 2-es típusú cukorbetegséget is. A Parkinson-kór is kevésbé gyakori a kávét fogyasztóknál, mint azoknál, akik nem isznak – a rendszeres koffeinfogyasztás nagyjából 25 százalékkal redukálja előfordulásának esélyét.

A National Coffee Association adatai szerint a kávéfogyasztók 84 százaléka reggel biztos elfogyaszt egy csésze kávét a koffein stimuláló hatása miatt. Mi, magyarok naponta átlagosan két kávét iszunk, az egyiket otthon, míg a másikat nagy valószínűséggel a munkahelyünkön.

(Borítókép: Daniel Karmann/picture alliance/Getty Images)