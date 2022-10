Harry hercegék aggódnak jó hírükért

A Daily Mail információi szerint a sussexiek a Szilícium-völgy egyik legprofibb PR-szakemberéhez fordultak, miután úgy döntöttek, búcsút mondanak a New York-i székhelyű Sunshine Sachsnak. A pár ugyanis azt szeretné, ha vissza tudnák szerezni jó hírüket, ebben Christine Weil Schirmer lesz a segítségükre, aki egyébként már évek óta alapítványuknál, az Archewellnél dolgozik. Ám most, hogy Harryék új feladattal bízták meg, rajta a világ szeme.

A 42 éves Schirmer 2020 októberétől 2021 júliusáig a sussexiek kommunikációs vezetője volt, majd vezető tanácsadó lett. 2020 óta vezeti a PR-csapatot, és segített elindítani az Archewell alapítványt. Korábban a Pinterest és az Apple alkalmazásában is állt. A szakember a New York állambeli Long Islanden született, szülei mindketten könyvtárosok. Markle-lel egyébként már korábban is találkoztak, mivel ugyanazon az egyetemen végeztek. Schirmer 2000-ben szerzett újságírói diplomát. A karrierje pedig akkor kezdett el szárnyalni, miután San Franciscóba költözött.

Egy publicista, aki korábbról ismeri Schirmert, arról számolt be, hogy nagyon tisztelik őt a szakmában, az egyik legjobbnak tartják. Lesz is dolga bőven, mivel a sussexi hercegné Spotifyon futó podcastjei mellett egy netflixes produkció, illetve Harry herceg mindenki által rettegett könyve is érkezik a jövőben.

Ahogy arról egy forrás beszámolt a lapnak, a váltás nagy dolog Meghan Markle számára, mivel a Sunshine Sachs ügynökséggel dolgozott együtt azóta, hogy szerepet kapott a Brilliáns elmék című sorozatban. Ám már az az álláspontja, hogy nincs szükség egy külsős cégre, hogy ellássák ezen feladatokat, mivel meg tudják oldani házon belül. Egy bennfentes, aki jól ismeri a Sunshine Sachs és a pár kapcsolatát, kifejtette, mindig is azt tervezték, hogy ez az együttműködés csak ideiglenes lesz, amíg össze nem állítanak egy csapatot. Az informátor továbbá azt is hangsúlyozta, az ügynökség és a pár jó viszonyban vált el egymástól, sőt alkalmanként még a PR-cég segítségét kérik.

(Borítókép: Harry herceg, Sussex hercege és Meghan, Sussex hercegnője 2018. július 11-én Dublinban. Fotó: Samir Hussein / WireImage)