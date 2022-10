A következő hetekben Rio de Janeiróban és São Paulóban koncertezett volna a Coldplay, ám frontemberük betegsége miatt kénytelenek elhalasztani a meghirdetett bulikat. A zenekar Instagram-oldalán tudatta a rajongókkal, hogy a lemondott fellépéseket a következő év elejére teszik át. A pontos dátumokról későbbre ígértek tájékoztatást – mindenkit arra kérnek, addig őrizze meg a jegyét, ugyanakkor ha úgy alakul, minden jegyvisszaváltási kérelmet teljesítenek.

Az énekes állapotáról annyit írtak, hogy egy fertőzés miatt rendeltek el három hét pihenést az orvosai, a baj Chris Martin tüdejét érinti. A történteket mindnyájan nagyon sajnálják, és hálásak a megértésért mindazoknak, akik jegyet váltottak a Brazíliában meghirdetett koncertekre, de

CHRIS MARTIN EGÉSZSÉGÉT MINDENNÉL ELŐBBRE HELYEZIK.

A zenekar bízik benne, hogy az előírt egészségügyi szünetet követően Chris Martin ismét jó egészségnek örvend majd, és folytatni tudják a turnét, amelynek október végén Argentínában lesznek a következő állomásai. Az október 28-án és 29-én Buenos Airesben meghirdetett bulit egyébként világszerte több mint hetven ország több ezer filmszínházban vetítik majd – Budapesten négy moziban láthatja a közönség a Coldplay dél-amerikai buliját.

A zenekar 2019 decemberében jelentette be, hogy környezet-, illetve klímavédelmi okokból nem indul turnézni az abban az évben kiadott Everyday Life című lemezével. Ez idő alatt készítettek egy új albumot – a Music of the Spheres tavaly októberben jelent meg –, illetve azon dolgoztak, hogy olyan megoldásokat találjanak a koncertezésre, amelyekkel csökkentik a környezetre rótt terheket. A banda környezetvédelmi szakértőkkel is konzultált, tavaly ősszel pedig bejelentette, hogy 2022-ben olyan világ körüli turnéra indulnak, amely ötven százalékkal alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a 2016-os volt, az ehhez kapcsolódó zöldprogramba pedig a rajongóikat is igyekeznek bevonni. Arról, hogy a Coldplay zöldturnéja mennyiben más, mint a korábbiak, ebben a cikkben írtunk részletesen, a produkciót pedig nyáron mi is megnéztük Párizsban, amiről itt írtunk bővebben.

(Borítókép: Euan Cherry / Getty Images)